Последние новости Воронежа на 16 марта 2021 года: билеты в Крым, перекрытие улицы и взятки гаишникам

фото: Анна Гребенкина.

Командиру отдельного батальона ДПС по Воронежской области предъявили обвинение в получении взятки. 39-летний полицейский сейчас находится в следственном изоляторе. Подозреваемым по делу также проходит 38-летний командир взвода роты. Он остается под подпиской о невыезде. По данным следователей, высокопоставленные гаишники за два года могли «заработать» около 2,4 млн рублей. Расследование продолжается.

Продажу билетов на поезда из Воронежа в Крым приостановили. Перевозчик должен скорректировать график движения составов из-за ремонта на участке железной дороги «Москва-Пасс-Курская – Москва-Каланчевская». Вероятно, билеты вновь появятся в продаже, как только утвердят расписание. Однако пока никаких дат «Гранд Сервис Экспресс» не называет.

В Воронеже до 30 апреля закроют движение по участку улицы Лобачевского: от Ломоносова до улицы Келлера. В течение полутора месяцев здесь будут идти строительно-монтажные работы автокраном. Водителям придется искать пути объезда.

Две сложнейшие операции провели воронежские нейрохирурги. Пациенты 60 и 37 лет попали в БСМП №1 с тяжелыми переломами позвоночника. Хирургам потребовалось проявить ювелирную точность во время операций. Их проводят на самых верхних позвонках шейного отдела позвоночника: устанавливают сложные системы, крепящиеся специальными винтами. Любая неточность может стать роковой. Обе операции прошли успешно, воронежцы продолжают лечение.

Россошанский районный суд приговорил 37-летнего местного фотографа Александра М. к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в октябре 2018 года из-за долгов мужчина 39 раз ударил ножом знакомого бизнесмена в его автомобиле. Труп Александр облил труп горючей смесью и поджег. Так он изуродовал тело и частично избавил от одежды и обуви. После этого фотограф утопил убитого в реке.