Последние новости Воронежа на 10 марта 2021 года: вечеринка в электричке, смерть медиков и силовики в ГИБДД

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Главное здание областного УГИБДД на улице Обручева посетили силовики. Визит связан с расследованием дела о взятках аварийных комиссаров. Факт коррупции вскрыли в середине ноября 2020 года. По данным следствия, инспектор дежурной группы отдельного батальона ДПС получал деньги за то, что «сливал» информацию о ДТП. И получил за это около 25 тысяч рублей.

Облздрав подтвердил смерть двух воронежских врачей от коронавируса. Инфекция унесла жизни 54-летнего врача общей практики Новохоперской райбольницы Аркадия Шкварука и 72-летней медсестры эндокринологического кабинета Панинской районной больницы Зои Сурковой. Семья первого медика получила страховку - 2,7 миллиона рублей. В связи со смертью Зои Сурковой выплата не произведена из-за отсутствия выгодоприобретателя.

В электричке Воронеж-Рамонь устроили техновечеринку с диджеями. В течение 3,5 часов воронежская команда «Пятница 13» развлекала музыкой себя и пассажиров. Акцию согласовали с ППК «Черноземье», которая отвечает за обслуживание рейса. Они же предупредили полицейских и ОМОН. Кроме того, людей предупреждали: если шум мешает, можно перейти в другой вагон. Но желающих это сделать не нашлось. По оценкам организаторов, в необычной вечеринке участвовали 120 человек.

В Воронеже усилят рейды в общественном транспорте по соблюдению масочного режима. Накануне поручение транспортникам дал мэр Вадим Кстенин. Тем, кто отказывается от средств защиты, может грозить штраф.

По данным оперштаба к 10 марта, общее количество зараженных коронавирусом в регионе составило 70371 человек. Выздоровели и окончили лечение 64554 наших земляка. Скончались 2436 пациентов с подтвержденной инфекцией.