Жители улицы в центре Воронежа пожаловались на шумную ночную уборку

Фото предоставлено мэрией Воронежа

Житель Центрального района Александр Щукин разместил в соцсети сообщение-крик о ночной уборке улицы Коммунаров, на которой он проживает. К посту прикрепил видео, иллюстрирующее, как работает техника комбината благоустройства. В час ночи прямо под окнами отдыхающих горожан кипит работа: гудят моторами самосвалы, а грузовики скребут ковшами по асфальту. В глазах автора сообщения такая педантичная работа выглядит намеренной порчей асфальта. На дороге слой снега в несколько сантиметров и «с этими «завалами» сражается тяжелая техника с ковшом» - возмущается горожанин.

Надо сразу оговориться, что с момента закрытия на реконструкцию виадука на улице Ленина большой поток машин, в том числе и общественного транспорта, пошел в объезд именно по улице Коммунаров. Кроме того, улица имеет сильный уклон. В связи с этим комбинат благоустройства Центрального района уделяет этой дороге особое внимание. Чтобы асфальт не покрывался льдом, его днем активно обрабатывают пескосоляной смесью, а ночью – чистят от наледи и снежного вала на обочине. Днем работе техники мешает поток машин на улице.

Но так ли необходимо применять для уборки именно технику с отвалами и ковшами, которые грохочут при любом соприкосновении с асфальтом, или можно обойтись менее шумной щеткой? – резонно спрашивает Александр Щукин.

- На улице Коммунаров, происходит естественный выход грунтовых вод (бьют родники), в том числе зимой, - рассказали «Комсомолке» в управе центрального района. - Из-за этого ежедневно образуется наледь, которую сотрудники комбината вынуждены оперативно счищать техникой. Только эти меры позволяют поддерживать дорогу в нормативном состоянии. Нарушение технологических процессов уборки улично-дорожной сети, может привести к обледенению проезжей части, что в дальнейшем создаст аварийную ситуацию на проезжей части.

В этих условиях, наверно, единственном выходом из ситуации может стать корректировка графика работы техники - перенос ее на более ранее время. По словам местных жителей, автомобильный трафик на улице резко снижается уже после 20.00. А, значит, комбинат благоустройства может приступать к уборке, не дожидаясь поздней ночи.