Грузовик снес стену в придорожном кафе под Воронежем

Хозяин кафе и водитель грузовика разошлись мирно. Скриншот видео

ЧП произошло в селе Большой Самовец Эртильского района Воронежской области. В социальных сетях очевидцы разместили фото и видео, как MAN въехал в придорожное кафе «Чародейка». Грузовик снес стену и по счастливой случайности не задел сидевших в это время за столом трех мужчин.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» владелец торговой точки Эдуард, инцидент произошел в половине восьмого вечера накануне, 20 февраля. Придорожное кафе посещают в основном дальнобойщики. Село находится на границе с Липецкой и Тамбовской областями.

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По словам владельца, водитель MAN в этот вечер ужинал в кафе. Он забыл на кассе минералку и вернулся за ней, а грузовик оставил с включенным двигателем.

– Пока он ходил, воздух набрался в тормозную систему, вот машина и поехала. Угодила прямо в окно, но уперлась в крышу. Рассыпалась стена при этом. Поскольку жертв не было, и другие посетители претензии не предъявляли, то мы решили вопрос мировым соглашением. Приезжала строительная бригада, оценили ущерб, и он нам оплатил ремонтные работы и поехал дальше.

В правоохранительные органы хозяин кафе не обращался.