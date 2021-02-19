Лиза Арзамасова: Я никогда не ела утку, вкуснее той, что вынесли на сцену воронежские зрители!

Лиза Арзамасова в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 февраля воронежцам показали спектакль «Ночь ее откровений». Герой Валерия Николаева приглашает домой из бара девушку свободных отношений, пока нет дома жены. Но что-то идет не так: красотка оказывается слишком умной, ведет двойную игру, а в конце вызывает у героя муки совести, оказавшись его дочерью. Выросшая из «папиных дочек» Лиза Арзамасова показывает на сцене весь спектр эмоций. Соскучившаяся за время самоизоляции публика устроила артистам овацию.

После спектакля мы расспросили Лизу о новых ролях и о том, как удалось пережить коронакризис.

ВИДЕОПРОБЫ И КИНО ПО ТЕЛЕФОНУ

- Лиза, как вы пережили коронакризис?

- Мне 25 лет исполнилось в день объявления коронавирусных ограничений и самоизоляции - 17 марта. Я планировала отметить свой юбилей на сцене во время авторского спектакля «ЧП», готовила сюрпризы, позвала много друзей, гостей, волонтеров, но все отменилось. В итоге все они приехали ко мне домой. Так неожиданно сменилась локация… Но очень быстро индустрия перестроилась на онлайн режим, спектакли, конечно, не игрались, гастролей не было, но было много видео-встреч и видео-проб - удаленно с помощью zoom. Даже кино на телефон снималось. Такая была необходимость для всех - беречь себя. Сложнее всего было перестроиться благотворительной сфере. Я больше шести лет являюсь попечителем фонда «Старость в радость». Мы помогаем одиноким пожилым людям в домах престарелых. Волонтерские поездки стали невозможными, дома закрылись на самоизоляцию. А ведь общение и внимание для наших стариков очень важны, поэтому фонд сразу же стал налаживать видеосвязь и общаться, давать концерты в онлайн режиме.

- Вы не болели коронавирусом?

- Нет, но при любом чихе сразу мнилось - вдруг ковид. Я была очень бдительна. Страшно было выйти в таком состоянии на работу, подвести команду. С сентября же начались репетиции, спектакли стали показывать при 25% рассадке. Прививку пока не делала.

- В целом вы как оцениваете прошедший год - страшный или все же счастливый?

- Очень счастливый для меня (в декабре Лиза вышла замуж за Илью Авербуха, - ред.).

- Многих удивило ваше голубое платье на свадьбе.

- Это спонтанная находка. Оно мне очень понравилось, на 100 % соответствовало моему настроению.

Я ПРОСТО ЗРИТЕЛЬ «ФИЛЬМА ПРО ЛИЗУ»

- Вас сделала знаменитой в юном возрасте роль Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», не было комплексов, что вы ненастоящая актриса?

- Не было. Во-первых, среди детей и не может быть «настоящих» в смысле - профессиональных артистов. А во-вторых, у меня вообще не было комплексов благодаря родителям, их любви и воспитанию. Они мне всегда говорили, что я самая умная и красивая. И у меня не было в этом сомнений. С этим убеждением я и участвовала в съемках. Родительская любовь – это чудесная защита, она поддерживает и вдохновляет всю жизнь. Я познакомилась с кино в пять лет. К моменту начала съемок в сериале у меня уже было много других работ. Я хорошо понимала, что Галина Сергеевна это всего лишь образ, маска. Она ироничная, умная, искренняя. На съемочной площадке нас окружали адекватные люди, которые вовремя во всем помогали и поддерживали, но при этом к нам относились не как к детям, а как к настоящим артистам, взрослым членам съемочной группы. Мы просто чувствовали себя частью огромного процесса, в который быстро влюбились.

- Вам кого больше нравится играть, принцесс или хулиганок? Скоро выходит с вашим участием фильм «Некрасивая», про девушку, которая на себе женила парня…

- Это было удовольствие, а не работа. Там чудесные режиссеры Ольга и Владимир Басовы. Очень жду выхода этого проекта, чтобы сказать бабушке с дедушкой, о важных новостях я сразу сообщаю им во Владивосток. Звоню: «У меня началась новая работа. Снимаюсь в проекте «Некрасивая». Бабушка: «Понятно». Я: «Представляешь – некрасивая! И я в главной роли!». Бабушка: «Да-да, я тебя поняла». Я-то думаю: как это, я ж для бабушки - самая красивая – несочетание меня и названия (смеется). А ее сложно поразить или шокировать, она с чувством юмора... Кстати, в финале фильма произойдет чудесное преображение. Ведь речь идет не о внешней красоте, а о внутренней…

В целом, я никогда не мечтала ни о каких ролях. Если не началась работа над проектом, я даже не фантазирую на эту тему. Сейчас мы репетируем «Зимние заметки о летних путешествиях» Достоевского в Театре Наций. Я и подозревать не могла о такой роли. Как такое можно намечтать? Когда читаешь такой текст и не понимаешь, как будет выстроена драматургия спектакля на материале этого очерка, из чего вырастет твоя роль. Это непростая работа и такая ответственная. И это большое доверие со стороны режиссера Елены Невежиной… Я просто доверяюсь течению времени и событиям, которые происходят, верю, что все к лучшему. Что-то дается для преодоления, что-то для испытания, что-то как подарок большой. Я просто зритель «фильма про Лизу».

ДРУЗЬЯ ХОДЯТ НА ДРАНИКИ

- Сегодня в инстаграм вы выложили пост о воронежских зрителях, накормивших вас уткой с яблоками. Оригинально.

- Это в прошлый приезд в ваш город воронежские зрители вместо цветов передали на сцену утку и блинчики. Вот такие чудесные, хозяйственные у вас воронежцы. Мы с тех пор с ними подружились, Оксана и Сергей пришли и сегодня на спектакль. Цветы, конечно, приятно получать от публики, особенно в наше непростое время. Но утка была неожиданной и очень вкусной, Особенно когда приезжаешь с поезда сразу на спектакль, а с него - сразу на поезд без ужина. Это было так вовремя. Я такой вкусной утки не ела никогда. И еще целый контейнер с вкуснейшими сладкими блинчиками. Я сама готовлю, но у меня такие не получаются.

- А у вас какое коронное блюдо?

- Драники, блинчики, котлеты по-киевски. В основном, на них ходят друзья. Драники обязательно должны быть солеными, хрустящими, к ним холодненькой сметанки и жаренный лук с сахаром. Вот это сочетание сладкого и соленого, горячего и холодного – просто супер, как говорят друзья. Раз они возвращаются, значит, нравится!