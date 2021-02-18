В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы «МКУ»

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии провели более 10 обысков Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Воронеже задержали четырех участников украинской неонацистской группы «МКУ» за разжигание межнациональной ненависти и вражды.Во время обысков у них изъяли холодное оружие, запрещённую литературу и символику националистических организаций, сообщила Федеральная служба безопасности России 18 февраля.

Подробности рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области. Лидеры и члены ячейки проводили пропаганду националистической идеологии, в разных районах города они наносили экстремистские надписи и распространяли листовки.

На основании материалов региональных УФСБ и ГУ МВД возбуждены два уголовных дела в отношении троих фигурантов 18, 19, 33 лет. Они подозреваются в разжигании межнациональной вражды и унижении достоинства человека и группы лиц по признакам национальности (п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ). Уголовные дела соединили в одно производство.

Как пояснили в СУ СК, 19-летний молодой человек создал националистическую группу в Воронеже, предположительно, в январе 2020 года. После этого уже в апреле он изготовил трафарет с текстом экстремистского характера и вместе со своим 33-летним товарищем делали надписи на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах.

Чуть позже другой участник группы (на тот момент ему было 17 лет) в октябре 2020 года под руководством 33-летнего мужчины аэрозольной краской нанес экстремистскую надпись на заборе около одного из домов в Левобережном районе.

Кроме того, установлена причастность к экстремисткой организации 26-летнего мужчины. Ранее он избил в июле 2020 года 19-летнего парня в Воронеже. Возбужденное по этому факту уголовное дело (п. «а», «в» ч.2 ст. 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия») изъято у регионального главка и передано следователям. Его также соединили в одно производство с делом о разжигании межнациональной ненависти.

– Следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области при поддержке Росгвардии провели более 10 обысков. Были изъяты листовки экстремистского содержания и атрибутика с нацистской символикой, средства мобильной связи, ноутбуки, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, – пояснили в региональном следственном управлении СКР.

Уже допрошено шесть лиц, которые обладают сведениями об экстремистской группировке.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам. Одновременно следователи устанавливают причастность других лиц к деятельности националистической ячейки.