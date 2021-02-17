Воронежец Андрей Столповских скончался 12 января. Он был солдатом белгородской воинской части. Результаты вскрытия показали скоротечную менингококковую инфекцию. Однако родные Андрея уверены, что его жизнь могла быть спасена, если бы медики санчасти придерживались инструкций. Семья добивается возбуждения уголовного дела.«СПОРТ БЫЛ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ БРАТА»Андрей Столповских родился и вырос в Воронеже, учился в 98-й школе, а после поступил во ВГУИТ. Когда парню было шесть лет, он потерял обоих родителей. С того момента жил с бабушкой Ольгой Ивановной и двоюродной сестрой Викой:- Мы с Андреем вместе росли с самого детства, стали как родные брат и сестра. С четырех лет он занимался футболом. Часто ездил на соревнования, после играл за сборную университета. Спорт стал не просто увлечением, а смыслом его жизни. Он мечтал попасть в известную команду, но из-за травмы колена с этим все было непросто. Брат был добрым и жизнерадостным человеком. Я знала, что в любой сложной ситуации он окажется рядом и поможет.30 ноября 2020 года Андрея призвали на службу в воинскую часть 20925, расположенную в Белгороде. Близким молодой человек писал, что атмосфера там приятная: сдружился с офицерским составом, на праздник они приглашали его к себе за стол. Семья рассказывает, что эти люди сразу же связались с ними, когда узнали о смерти солдата. Материально помогли с организацией похорон и оказывали моральную поддержку.«ТЕМПЕРАТУРА ПОДНЯЛАСЬ ДО 41-ГО»Картину трагических событий пришлось восстанавливать со слов товарищей Андрея. Сестра солдата общалась с ними в интернете. Расспрашивала о том, что видели и знают. По словам одного из рядовых, в пятницу, 8 января, у Андрея Столповских поднялась температура. Он пришел в санчасть, где ему пришлось остаться на выходные.Лежавший с ним в одной палате сослуживец не помнит, чтобы в субботу и воскресенье к солдатам подходил кто-то из медработников, измерял температуру, брал анализы. Якобы только в понедельник врач вернулся и провел осмотр. На тот момент Андрей чувствовал себя лучше, поэтому его отпустили из санчасти.Сослуживец Столповских вспоминает, что через два часа тот пришел снова, но уже бледный. Солдат сказал врачу, что чувствует себя плохо. Оказалось, температура поднялась до 41 градуса. Андрею вроде бы поставили капельницу с каким-то витамином. Товарищ рассказывает, что после этого температура упала, а затем снова поднялась. Всего за вечер ему поставили две такие капельницы.Когда Андрею стало плохо, он написал семье в соцсетях и сообщил о своем состоянии:- По нашим предположениям, брат купил в армии телефон. Это не разрешено, но многие ребята так делают. В понедельник, в 18:41, он написал нам с этого телефона, сказал, что сейчас температуру сбили до 37,5, до этого была выше. Написал, что чувствует себя плохо и целый день спит. Мы ответили ему спустя каких-то три-пять минут, но он в сети уже не появился.В переписке сослуживцы Андрея рассказали Вике, что в какой-то момент у брата началась рвота. И он был настолько обессилен, что его приходилось под руки водить в туалет. Вечером понедельника состояние Столповских стало еще хуже, и, по словам солдат, только тогда врачи санчасти вызвали скорую. По дороге в больницу у него на лице началась сыпь.ВЕРСИИ РОДСТВЕННИКОВ И ВОЕННЫХ РАСХОДЯТСЯПозже выяснилось, что во второй больнице Белгорода ему сбили температуру и отправили обратно в часть. Госпитализировать парня не стали: видимо, потому что заниматься им должны были военные медики.Далее версия родственников расходится со сведениями Западного-военного округа. По словам сестры, утром вторника, когда состояние Андрея стало еще тяжелее, ему вновь вызвали скорую и доставили уже в военный госпиталь Курска. Там врачи были вынуждены ввести пациента в кому, поскольку считали, что спасти его невозможно. Именно в этой больнице Андрей Столповских скончался. По словам родственникам, об этом им рассказал следователь. В одном из документов время смерти 12:00, в другом же 12:40. Семье о случившемся сообщили примерно в 16:00.По словам Вики, сначала в качестве причины смерти назвали коронарную недостаточность. А почти месяц спустя они узнали о результатах экспертизы, где была указана скоротечная менингококковая инфекция.Однако, по данным военных, события развивались иным образом. В пресс-службе Западного военного округа 17 февраля сообщили, что Андрей обратился в медпункт воинской части с жалобами на плохое самочувствие лишь 11 января.- В этот же день после обследования медицинскими работниками и ухудшения состояния его направили в городскую медицинскую организацию. После обследования и проведения терапии 12 января военнослужащий был помещен в инфекционную клиническую больницу Белгорода, где ему поставили диагноз «менингококковая инфекция в тяжелой форме».Военные отмечают, что вся необходимая медпомощь солдату оказывалась, однако из-за скоротечности и тяжести протекания заболевания спасти его не удалось.СЕМЬЯ ГОТОВА ДОЙТИ ДО ЕВРОПЕЙСКОГО СУДАПротиворечивость полученной информации заставила семью Столповских усомниться в заявлениях сотрудников и приступить к поиску виновных. После смерти Андрея началось разбирательство. Родственники обратились к адвокату. Близкие Андрея уверены, что если от них хотят утаить правду, то только общественное внимание сможет этому помешать:- Смерть Андрея - самое страшное, что могло случиться в нашей жизни. Но просто опустить руки мы не имеем права. Правды в наше время, увы, добиться не так просто. Мы готовы обратится в Европейский суд по правам человека, если посчитаем несправедливым исход и виновные не будут наказаны. Кто-то должен ответить за смерть 19-летнего здорового парня, - говорит крестная солдата Ольга Юрьевна.СПРАВКА «КП»:Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, первым признаком которого является воспаление носоглотки. Часто в клинической картине медики обнаруживают, так называемую, менингеальную триаду: головные боли, лихорадку, рвоту. Температура резко поднимается до 40 - 42° C, сопровождается сильным ознобом.Рвота возникает без предшествующей тошноты, но не приносит облегчения. Клиническая картина дополняется повышенной чувствительностью кожи, а также повышением чувствительности к звукам, свету, запахам. Иногда уже в первые часы болезни возникают судороги. Важное место в структуре симптомов занимают психомоторное возбуждение и нарастающие расстройства сознания – от оглушения до комы.Основной путь передачи такой инфекции - воздушно-капельный, возможно и заражение через бытовые предметы.По данным Всемирной организации здравоохранения, менингококковый менингит в 10% случаев может приводить к тяжелому поражению мозга, а при отсутствии лечения в 50% заканчивается смертельным исходом. Своевременное лечение антибиотиками – самая важная мера для спасения жизни и сокращения числа осложнений.