Погоня со стрельбой: воронежские инспекторы на федеральной трассе остановили угонщика с ружьем

После предупредительного выстрела в воздух, налетчик остановил автомобиль Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

39-летний житель Ростова-на-Дону подрабатывает частным извозом, проще говоря, «таксует» на своем автомобиле «Киа Оптима». На днях к нему обратился клиент: ему нужно было добраться до Москвы. Мужчины договорились о цене, хлопнули по рукам и 15 февраля отправились в путь.

Но поездка оказалась недолгой: проехав несколько километров, пассажир достал обрез и приказал водителю двигаться в указанном им направлении. В Новоусманском районе Воронежской области налетчик вновь поднял ружье. Он потребовал, чтобы таксист остановился на автозаправочной станции и вышел из машины. Пересев за руль иномарки, угонщик продолжил движение по федеральной трассе уже один.

Хозяина автомобиля угонщик высадил у заправки Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Хозяин, конечно же, тут же обратился в полицию. Оператиники составили ориентировку и передали ее всем дежурным. В течение нескольких минут инспекторы ГИБДД установили, что та самая «Киа Оптима» едет по трассе М-4 «Дон» в районе 482 км.

Угонщик проигнорировал требование полицейских остановиться. Началось преследование. Оценив реальную угрозу, инспекторы решили применить огнестрельное оружие, чтобы остановить иномарку. После предупредительного выстрела в воздух, налетчик остановил автомобиль. За рулем был 38-летний житель Ростовской области. Он задержан.В машине полицейские обнаружили обрез.

Тот самый обрез Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Угонщик задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.