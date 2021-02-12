Коронавирус в Воронеже, последние новости на 12 февраля 2021: улучшение эпидситуации и смягчение ограничений

Масочный режим продолжается. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

62 272 жителя Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. По данным оперштаба к 12 февраля, окончили лечение и выздоровели 56 028 пациентов. Скончались 2 035 воронежцев с подтвержденной инфекцией.

За прошедшую неделю медики выявили COVID-19 у 2 591 человека, это на 2,7% ниже предыдущего периода. Среди профессиональных групп больше всего зараженных медрабодников (14%), сотрудников образования (11,5%) и торговли (8,7%).

Больше 47% инфицированных - воронежцы от 40 до 65 лет, 27% - в возрасте 18-39 лет. Заболеваемость среди людей старше 65 лет снизилась почти на 3%.

Чиновники отмечают, что ситуация улучшается, так как суммарное количество болеющих уменьшилось практически в два раза. Так на пике инфекции лечащихся на дому и госпитализированных было почти 30 тысяч, то сейчас - 12 тысяч.

В Воронеже продолжаются рейды по объектам общественного питания, а также учреждениям дополнительного образования. По данным санитарных врачей, в образовательных заведениях все требования соблюдены, а вот в кафе и ресторанах, работающих ночью, специалисты выявили нарушения. Материалы направили в районные суды города для принятия решения о приостановлении деятельности.

Массовая вакцинация от коронавируса в регионе набирает обороты. В области работает 51 прививочный пункт (82 кабинета). Поступило уже 63,5 тысячи доз вакцины. Около 55% сделавших прививки - люди старше 60 лет.

Оперштаб ослабил ограничения в отношении работы театров и кинотеатров. Заполняемость залов увеличили до 80%, также билеты теперь можно продавать не только онлайн, но и в кассах.

В созданном медиками «Списке памяти» погибших от коронавируса коллег накануне появилось имя еще одного воронежского врача. Скончался Александр Антоньев - хирург Бобровской районной больницы. Его профессиональный стаж - 43 года. Официально сообщение о его смерти от COVID-19 пока не подтверждается.