После свадебных гуляний в Воронежской области без света остались пять поселков

Энергетики совместно с представителями правоохранительных органов устанавливают круг лиц, виновных в нарушении Фото: Андрей КАРА

6 февраля в поселке Заболотовка Ольховатского района так отметили свадьбу, что оставили без электроэнергии 8 тысяч местных жителей. Свет погас в 5 поселках - в самой Заболотовке, в Марченковке, Больших и Малых Базах и в районном центре - в Ольховатке.

В 13:38 на пульт диспетчера Центра управления сетями филиала «Россети Центр Воронежэнерго» поступило сообщение об отключении трех воздушных линий уровня напряжения 10 кВ.

Оказалось, что во время свадебного торжества, которое проходило на улице Тимошенко, гости решили «пострелять» для антуража из хлопушек. Вы наверняка видели подобные устройства: яркая трубка, при повороте основания которой на свободу вырываются конфетти и прочие блестки.

Вот только в этот раз содержимое хлопушек - металлизированные ленты - попали на провода расположенных рядом ЛЭП и вызвали короткое замыкание.

- Специалисты Воронежэнерго провели необходимые оперативные переключения и в кратчайшие сроки восстановили энергоснабжение. Энергетики совместно с представителями правоохранительных органов устанавливают круг лиц, виновных в нарушении постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», и готовят документы для взыскания с них причиненного ущерба, - сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр Воронежэнерго».