Воронежские ученые придумали, как делать из рыбы крем и подгузники

Станислав Сторублевцев, сотрудник Научно-образовательного центра «Живые системы». Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В воронежском университете инженерных технологий готовят к открытию новую лабораторию. Здесь вузовские ученые займутся производством коллагена. Уникальность продукта в том, что для его создания используют не животное сырье (мясную обрезь или уши коров, свиней), а рыбу.

БЫСТРО И БЕЗОПАСНО

Получать коллаген из источников водного происхождения начали лет шесть-семь назад. Тогда же воронежские ученые и приступили к исследованиям. Оказалось, что наиболее благодатное сырье – шкуры прудовых рыб: карпа, толстолобика, белого амура. Это как раз те виды, которые разводят на территории Воронежской области.

– Почему это направление оказалось перспективным? Во-первых, шкуры рыб удобнее и технологичнее в обработке. Цикл получения коллагена из животного сырья занимает четыре-пять недель. Здесь же временные интервалы значительно сокращаются: восемь-девять дней, и мы получаем готовую субстанцию. Основу, которую можно использовать для пищевых продуктов, медицинских и косметических препаратов, – объясняет Станислав Сторублевцев, доцент кафедры биохимии и биотехнологий ВГУИТ, сотрудник Научно-образовательного центра «Живые системы».

Еще один неоспоримый плюс - коллаген из рыб лучше переваривается и усваивается человеческим организмом. Продукт, полученный из животного сырья, может переносить инфекции, например, губчатую энцефало