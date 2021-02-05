Коронавирус в Воронеже, последние новости на 5 февраля 2021: очное обучение студентов, изменения в вакцинации, число зараженных

фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

59 703 жителя Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. По данным оперштаба к 5 февраля, окончили лечение и выздоровели 53 632 пациента. Скончались 1 923 воронежца с подтвержденной инфекцией.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 2 663 заболевших, что на 2% ниже показателя предыдущих семи дней. По-прежнему наибольшая доля инфицированных COVID-19 приходится на население районов области - 76,3%. В то же время более 47% зараженных - люди от 40 до 65 лет, 25,4% - в возрасте 20-39 лет.

Санитарные врачи продолжают фиксировать нарушения коронавирусных ограничений в работе заведений общественного питания. Чаще всего в кафе и ресторанах не проводят дезинфекцию, не устанавливают кожные антисептики и не используют рециркуляторы, кроме того, в некоторых местах курили кальян, что запрещено.

В регионе действует 50 пунктов вакцинации от коронавируса. Накануне в область поступила новая партия вакцины - 11 340 комплектов доз. Всего уже было поставлено 52 682 дозы препарата. К 5 февраля прививку сделали 28 771 житель региона, двукратно - 3 151 человек. Время на иммунизацию одного пациента будет постепенно сокращаться до 5 минут. Это позволит увеличить пропускную способность прививочных кабинетов до 70 человек в смену, а ежедневно до 140. Губернатор поручил облздраву закончить иммунизацию населения летом.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов сообщил, что все воронежские вузы уже приняли решение о возвращении к очному обучению. По рекомендации оперштаба занятия с участием более 50 студентов будут проходить в режиме онлайн, все семинарские занятия - в традиционном формате.