Воронежские ученые разработали «йогурт», который помогает восстановиться после коронавируса

Тот самый полезный продукт. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Университет инженерных технологий (ВГУИТ) помогает воронежцам восстанавливаться после коронавируса. В вузе производят уникальные продукты с высоким содержанием полезных бактерий, которые позволяют улучшить микрофлору и укрепить иммунитет. Что крайне необходимо пациентам с COVID-19. Ведь большинству зараженных назначают антибиотики, убивающие не только вредные микроорганизмы, но и жизненно необходимые. Получается, что человек плохо себя чувствует не из-за основной болезни, а из-за разрушенного соотношения макро-и микромиров.

- Употребление наших продуктов, во-первых, снижает интенсивность протекания заболевания, его тяжесть. Во-вторых, позволяет человеку более активно и более эффективно выйти из этого положения. Я сама перенесла коронавирус и пневмонию. И не потеряла серьезную трудоспособность благодаря приему бактерий, - рассказывает декан факультета экономики и управления, заведующая кафедрой сервиса и ресторанного бизнеса ВГУИТ Наталья Родионова.

Наталья Родионова. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ДОСТАТОЧНО СТОЛОВОЙ ЛОЖКИ

По внешнему виду и консистенции продукт «техноложки» похож на йогурт. Его основа лакто- и бифидобактерии высокой концентрации. Она превышает на два порядка концентрацию в обычных кисломолочных продуктах. Так, в кефире или йогурте, который мы покупаем в магазине содержится полезных микроорганизмов 10 в 7 степени на грамм, а в вузовском продукте – 10 в 9 степени.

В повышенной биологической ценности и заключается уникальность «йогурта». Ученые сумели отработать такие температурные режимы, при которых бактерии развиваются максимально активно.

- Кроме того, мы очень тщательно подходим к выбору молока. Далеко не на каждом сырье получается нужная концентрация пробиотиков. Так как у нас небольшое производство, то мы берем молоко в небольших хозяйствах, где фермер ухаживает за животными, дает им максимально экологичные корма и не прокалывает массово антибиотиками, - поясняет Наталья Сергеевна.

Здесь ученые занимаются регулировкой температурных режимов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Переживать насчет того, что бактерии слишком сильно заселят ваш организм, не стоит. Как поясняет профессор Родионова, 10 в 11 степени и даже 10 в 12 – норма. А при попадании в в желудок продукт сразу же теряет два порядка. До кишечника и вовсе дойдет совсем малое количество бактерий. Но даже они способны стимулировать ваши микроорганизмы, вывести их из вялого состояния. В результате чего начинается выработка иммунитета.

Для нормального состояния организма достаточно принимать по столовой ложке в день такого «йогурта». То есть 200-граммовой баночки вам хватит на неделю.

НЕ МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Пробиотики в университете изучают давно. Да и описанную выше продукцию в вузе начали выпускать не в период пандемии. Полупромышленное производство запустили около шести лет назад. Все происходит в стенах ВГУИТ. Тут есть и лаборатория, где занимаются регулировкой температурных режимов, следят за графиком развития бактерий. А небольшое помещение для ферментации и упаковки.

Как поясняет Наталья Родионова, продукты делают строго на заказ. Большая часть покупателей – сотрудники университета, также вуз сотрудничает с рядом гастроэнтерологов. Распространяют «йогурты» через аптечные сети и магазины здорового питания. Выходить на массовое производство ВГУИТ не собирается. Ученые говорят, у университета нет такой задачи, да и по отношению к фармацевтическому миру это неэтично.

Вуз получил грант российского научного фонда в 15 миллионов на три года. Теперь они углубят свои исследования и увеличат количество штаммов используемых бактерий. Сейчас в ход идут четыре консорциума, четыре компании микроорганизмов. Они усиливают друг друга и повышают эффективность.

- Видовое разнообразие очень важно. Будем отрабатывать восемь новых заквасок, чтобы они тоже давали 10 в 9 степени. Хочется, чтобы было целое ассорти с разными бактериями, чтобы человек мог каждый день употреблять новый продукт и повышать иммунитет.