Готовимся к большой покупке: как воронежцам узнать свой кредитный потенциал

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Долгосрочное планирование помогает нам правильно распределить свои финансы и постепенно добиваться больших целей: съездить в отпуск, сделать ремонт, купить автомобиль или квартиру. Но спланировать свои расходы на год не просто. Порой, помогает кредит в банке. Но какую сумму вам одобрят? Если вы планируете крупные покупки лучше заранее развеять сомнения и воспользоваться услугой «Кредитный потенциал» - она позволит узнать, одобрят ли вам кредит и на каких условиях. Подробнее о сервисе мы поговорили с Еленой Дегтяревой, начальником управления продаж и обслуживания сети ВСП головного отделения ПАО Сбербанк по Воронежской области.

- Что такое кредитный потенциал и как мне его рассчитать?

- Это сумма, которую банк готов дать вам в займ с учетом платежеспособности и существующей кредитной нагрузки. В Сбербанке есть одноименная услуга - «Кредитный потенциал». В мобильном приложении банка или в веб-версии СберБанк Онлайн нажмите на раздел «Рассчитать и взять кредит». Заполните данные в появившейся анкете. Всего несколько пунктов: контактная информация, адрес и уровень дохода. Никаких дополнительных документов загружать не нужно. В кратчайшие сроки банк пришлет вам результаты. Если предоставленной информации не хватит для расчета, вам предложат дополнить анкету.

- Разберем подробнее, что я узнаю из этого расчета?

- В первую очередь, сколько денег Сбербанк готов дать вам в кредит, какую сумму в месяц вы можете тратить на погашение и какая часть этой суммы уже использована, если у вас сейчас есть кредиты. Если кредитный потенциал будет обозначен «кружком» зеленого цвета, новый кредит, скорее всего, одобрят. Если красного - подождите пока ваша платежеспособность улучшится. Быть может, нужно закрыть часть уже взятых займов. В разделе с расчетами можно двигать ползунки суммы и срока - так вы увидите, как меняется вероятность одобрения. Например, для суммы в 50 тысяч рублей может быть зеленым цвет, а в 500 тысяч - красный. Чтобы вам было комфортно, на платежи по займам должно уходить не больше половины ваших ежемесячных доходов. Обратите внимание: при расчете кредитного потенциала учитываются и действующие кредитные карты, даже если они закрыты. По умолчанию банк имеет в виду, что задолженности в любой момент могут появиться.

- Использование этого сервиса не означает подачу самой заявки на кредит?

- Подача заявки - это отдельная процедура, но, когда вы заранее знаете, что банк, скорее всего, одобрит кредит, заявку подавать спокойнее. У сервиса есть и другие плюсы: расчет кредитного потенциала показывает все актуальные задолженности, например, забытые кредитные карты. Если на вас «висит» ошибочный кредит, вы это заметите. Кроме того, если вы видите, что банк не готов одобрить вам займ, то можете разобраться в причинах до подачи заявки.

- Если я вижу зеленый цвет при расчете кредитного потенциала, банк одобрит мне кредит?

- Расчет «Кредитного потенциала» не означает, что банк обязан одобрить вашу заявку, однако риск отказа минимален, если вы выбираете условия, попадающие в зеленую зону. Чем меньше ваши совокупные платежи по всем кредитам, тем выше вероятность одобрения нового. В случае отказа точную его причину вы можете узнать с помощью другого сервиса «Кредитная история».