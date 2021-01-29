Деньги на любой случай: как удаленно взять кредит в СберБанк Онлайн

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С помощью удаленных сервисов мы научились заказывать на дом продукты и готовую еду, вызывать такси или, например, оплачивать услуги ЖКХ. Ежедневно пользователи приложения СберБанк Онлайн оформляют более 3 млн платежей и переводов. Но знали ли вы, что заявку на кредит также можно подать в СберБанк Онлайн? При этом вы сэкономите время, потому что большинство полей анкеты заполнятся автоматически. Подробнее о сервисе рассказала Елена Дегтярева, начальник управления продаж и обслуживания сети ВСП головного отделения ПАО Сбербанк по Воронежской области.

- Как проходит оформление?

- Подать заявку на кредит в СберБанк Онлайн можно в соответствующем разделе «Кредиты». Выберите подходящие параметры, в том числе сумму и срок займа. Автоматически рассчитаются предварительная процентная ставка и ежемесячный платеж. Здесь же вы увидите график погашения кредита. Выберите удобный для вас офис обслуживания и нажмите кнопку «Оформить кредит». Отправьте заявку на рассмотрение или сохраните в «Черновиках», чтобы отправить позже. Чтобы получить деньги на свою карту, укажите ее при подаче заявки. В офис придется зайти, только если банку потребуется дополнительная информация.

- Как получить персональное предложение?

- Когда банк знает, сколько вы получаете и сколько тратите, он может прислать вам СМС или показать в разделах «Кредиты» и «Карты» в СберБанк Онлайн предварительное предложение оформить кредит. Если вас устроит персональное предложение, можете подать заявку.

- Я смогу следить за всеми изменениями через приложение?

- В том же разделе «Кредиты» СберБанк Онлайн всегда можно посмотреть статус рассмотрения заявки. Кстати, на решение обычно уходит от 2 минут до 2 дней. Как правило, ответ на заявку приходит в тот же день. Впоследствии вы сможете удаленно отслеживать всю информацию по займу, в том числе сумму и дату платежа.

- Оплатить кредит также можно онлайн?

- В списке «Кредиты» для нужного займа нажмите «Операции», далее «Внести платеж», откроется страница «Погашение кредита», на которой вы можете внести необходимую сумму. Кстати, погашать кредит можно и со счетов в других банках при помощи сервиса переводов с карт других банков в СберБанк Онлайн.

Если необходимо «Досрочное погашение» - частичное или полное - укажите счет списания, дату списания и сумму к погашению, после чего останется только подтвердить заявку по СМС.

На официальном сайте банка вы сможете узнать больше о кредитах в СберБанк Онлайн