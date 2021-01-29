Коронавирус в Воронеже, последние новости на 29 января 2021: пять минут на прививку, работа детских комнат и фудкортов

Зараженных уже больше 57 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

57 090 жителей Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. По данным оперштаба к 29 января, окончили лечение и выздоровели 51 255 пациентов. Скончался 1 791 воронежцев с подтвержденной инфекцией.

По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Игоря Механтьева, за прошедшую неделю в области зарегистрировали 2716 инфицированных COVID-19. В структуре заболеваемости по-прежнему преобладают пациенты с проявлениями ОРВИ - более 74%, с пневмониями - около 18%, с бессимптомными формами – 7%.

Кстати, с ОРВИ за минувшие семь дней к медикам обратились 9 605 человек, из которых 2 960 - дети до 14 лет. Из-за вспышки ОРВИ полностью закрыта одна школа в Богучарском районе и еще 11 классов в шести школах трех районов Воронежа.

Госпитализированы с коронавирусом 3000 человек, из них 1783 на кислородной поддержке. Для помощи больным с COVID-19 в регионе развернуто 4355 коек в 39 организациях, 2598 мест оснащены кислородной поддержкой.

Что касается вакцинации, сейчас на иммунизацию одного пациента уходит 10 минут, в дальнейшем его планируют сократить до пяти. Это позволит увеличить пропускную способность прививочных кабинетов до 60 человек в смену.

По итогам заседания оперштаба 28 января, решено возобновить работу аттракционов, детских игровых комнат и фудкортов. Однако функционировтаь им придется с ограничениями. В игровых комнатах придется соблюдать требование - не менее пяти квадратных метров на одного ребенка. Аттракционы и фудкорты - заполняемость не более 50%,между столами полтора метра либо защитный экран.

Кроме того, снят запрет на посещение подростками торговых центров без родителей. Однако власти все еще не рекомендуют этого делать.