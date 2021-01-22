Коронавирус в Воронеже, последние новости на 22 января 2021: суточный прирост в 400 человек, возраст зараженных и вакцинация

Скончались 1 650 воронежцев с подтвержденной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

54 394 жителя Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. По данным оперштаба к 22 января, окончили лечение и выздоровели 49 040 пациентов. Скончались 1 650 воронежцев с подтвержденной инфекцией.

Как сообщил главный санитарный врач региона Игорь Механтьев, на протяжении января продолжает регистрироваться суточный прирост до 395 случаев. За минувшую неделю медики зафиксировали 2 735 заболевших, что практически соответствует уровню предыдущих семи дней.

Больше всего инфицированных в возрастных группах 40-65 лет (51%, снижение на 2%) и 18-39 лет (29%, рост 4%). Доля зараженных старше 65 лет, наоборот, снизилась - с 16 до 14%. Среди профессий по количество заболевших лидируют медики, офисные работники, сотрудники банков и водители.

В Воронежскую область поступила партия из 40 692 комплектов доз вакцины. В регионе работает 51 пункт вакцинации и 73 прививочных кабинета. Со следующей недели медики рассчитывают начать прививать 4 380 человек ежедневно. С февраля количество пунктов увеличат до 123, прививочных кабинетов до 145, а количество вакцинируемых каждый день - до 8 300 пациентов.

С начала года санитарные врачи провели около 40 расследований на предприятиях области, где были зарегистрированы случаи коронавируса среди сотрудников. В 30% специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили нарушения в проведении заключительной дезинфекции, отсутствие запасов дезинфицирующих средств и кожных антисептиков.

В Воронежской области от коронавируса умерла еще одна медсестра. Родственники сообщили о смерти 65-летней Галины Сыровой - сотрудницы Бобровской районной больницы. Облздрав пока не подтвердил причину смерти, проводится эпидрасследование.