Жилищный вопрос: как воронежцам продать находящуюся в залоге у банка квартиру

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Во все времена понятие «дом» было сакральным для человека. Это не просто стены, пол и потолок. Это место, с которым вас связывает история, эмоции, люди. Но при этом квадратные метры не должны стать якорем, который мешает вашему движению.

Допустим, вы взяли ипотеку, но нагрянул коронавирус, а следом экономический кризис, и некогда комфортный платеж стал велик для семейного бюджета. Возможно ли свободно переехать в другой город, когда жилищный кредит еще не погашен? А если в семье случилось прибавление и нужна квартира просторнее? Ситуаций, когда необходимо продать квартиру, находящуюся в залоге у банка, не мало. Поэтому сегодня мы расскажем, как это сделать быстро, просто и выгодно.

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Шаг 1. Объявление

Рассмотрим конкретную ситуацию: семья из Воронежа купила квартиру в ипотеку от ПАО Сбербанк. Кредит платить еще несколько лет, погасить раньше срока его не получится, но в связи с переездом в другой город, жилье нужно поскорее продать и при этом не прогадать в цене. Как решить эту задачу?

Ответ вы найдете на портале ДомКлик - он разработан одной из дочерних компаний Сбербанка. Нужно ли купить, продать или арендовать недвижимость, сервис предоставляет все эти возможности.

Объявление на сайте оформляется в пару кликов: нужно указать адрес, заполнить параметры жилья, загрузит фото или видео и, конечно, указать цену. Ваше предложение о продаже квартиры увидят все клиенты Сбербанка, которые находятся в поиске подходящего варианта. При желании вы можете устроить для потенциального покупателя онлайн-показ недвижимости.

Шаг 2. Оформление

В офисе Сбербанка сотрудники подготовят договор купли-продажи и проведут сделку быстро и безопасно для всех участников. Сэкономить время поможет сервис электронной регистрации. Все необходимые документы банк отправляет в Росреестр в электронном виде, так что вам не придется тратить время на поездки в МФЦ. Понадобится лишь от 3 до 5 рабочих дней, чтобы зарегистрированные документы пришли покупателю на почту, а вы получили деньги.

Шаг 3. Расчет

Даже если ваша квартира находится в залоге, сделка может быть проведена как с использованием наличных средств, так и с помощью ипотечного кредита Сбербанка. Во втором случае продавцу нужно направить в банк документы по квартире и ждать одобрения объекта недвижимости. После банк пригласит всех участников сделки в отделение для подписания кредитного договора. Затем представитель финансового учреждения направит документы в Росреестр в электронном виде. Через некоторое время продавец получит деньги и погасит остаток по своему ипотечному кредиту, а банк снимет обременение по квартире с продавца и наложит на нового покупателя.

При этом как только сделка будет закрыта, вы сможете выбрать новую квартиру и при необходимости снова воспользоваться ипотечным кредитом Сбербанка. В качестве первоначального взноса можно использовать не только собственные средства, но и, например, материнский капитал, который с 2020 года выдается даже при рождении первого ребенка.