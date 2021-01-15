В четверг, 14 января, 99 лет исполнилось жительнице Белгорода Марии Колтаковой. Она защищала Воронеж от фашистов. Она ушла на фронт добровольцем из родного Кемерово в 1942 году. Служила в санитарном батальоне, но успевала выполнять задачи связиста и разведчика. Свою первую награду – медаль «За отвагу» — тогда еще санинструктор Маша получила в Воронеже из рук командующего Ивана Черняховского за то, что вытащила из-под огня 25 раненых бойцов.Мария Денисовна вспоминает:- Нас разгрузили в Липецке и мы три дня, три ночи шли пешком до Воронежа. Получили приказ освободить этот город, ведь немец рвался к Москве и Сталинграду. И вот наш 847 полк в пути шел первым в колонне и мы вошли к немцам, вооруженным до зубов, с одной винтовкой и десятью патронами, без артподготовки. Началась рукопашная битва. За четыре дня мы потеряли 35-40 процентов живой силы и техники. А когда уже подошли артиллерия, другие полки нашей дивизии и «Катюши», мы тогда уже воспрянули духом, а немец сам встал в обороне. 212 дней и ночей мы стояли в обороне Воронежа, отбивая у врага. И вот 25 января 1943 года мы освободили город и пошли дальше - на Курск. 8 февраля очистили от фашистов и его.Всего за время Великой Отечественной войны Мария Колтакова вынесла с поля боя более 300 раненых. Многие из них позже искали ее, чтобы выразить свою благодарность. Мария Денисовна была ранена дважды, контужена, заживо погребена под землей, ее родителям даже приходила похоронка. Победу она встретила в Праге, не дойдя до Берлина всего 60 километров из–за ранения. Мария Колтакова награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».И в свои 90 с лишним лет Мария Денисовна ведет такую активную жизнь, что и молодые могут позавидовать. Она бьет один рекорд России за другим. В 95 лет, к примеру, поднялась на безмоторном самолете на высоту в тысячу метров и выполнила несколько фигур пилотажа. Также она погружалась на глубину с аквалангом, летала на воздушном шаре, дельтаплане и в аэротрубе, была штурманом одного из экипажей джип-триала и прокатилась на байке с мотоклубом «Ночные волки». И отдельный разговор про первый прыжок с парашютом. В своем Инстаграме (соцсетям Мария Денисовна тоже не чужда) она о нем вспоминает так:- Свой первый прыжок с парашютом я посвятила брату. Женя был старше меня на пять лет. До вои ны занимался парашютным спортом, работал учителем. Мне было 14. Я говорю: «Женечка, милыи , возьми меня попрыгать с парашютом». А он отвечает: «Вот вырастешь большои и будешь прыгать». В декабре 1937-го его призвали в армию. Он погиб на Курильских островах уже после Великои Победы, 18 августа 1945 года, на Дальнем Востоке, в это время там еще продолжались боевые деи ствия с Япониеи ... Я все время мечтала совершить прыжок в память о брате, в 93 года я свою мечту исполнила.В день рождения отчаянной юбилярше хочется пожелать здоровья. И, разумеется, так держать!Подробнее о Марии Колтаковой читайте в материале наших коллег из Белгорода