В год 75-летия Великой Победы редакция «Комсомольской правды» при поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова (фракция КПРФ) объявила конкурс детского рисунка «Я рисую Победу». Нам поступило 126 работ из разных уголков Воронежской области. 28 декабря авторы лучших картин получили благодарности и памятные подарки.- Когда ребенок берется за карандаш, чтобы изобразить что-либо на холсте, у него подсознательно появляется вопрос: «Что я хочу нарисовать?» Если он берет за основу тему Великой Отечественной войны, ему становится интересно, что же происходило в то время, как это событие связано с ним и с его семьей. Так зарождается интерес к истории нашей страны, региона, к личным историям, которые хранятся в каждой семье. Конкурс «Я рисую Победу» - это возможность рассказать подрастающему поколению о важном периоде, который пережили наши храбрые предки, - прокомментировал Сергей Гаврилов.Накануне Нового года все ждут чудес«Вперед к Победе» - название рисунка 6-летнего Михаила Писарева из Борисоглебска в какой-то мере стало пророческим и для самого автора. Он занял первое местов категории до 12 лет. В чем-то наивная работа покорила наших читателей и набрала 1617 голосов.- Я знал, что мой младший брат любит рисовать, лепить, что-то мастерить, но о том, что он участвует в конкурсе, признаюсь, вначале даже не слышал. Потом уже мама всех нас объединила, призывала голосовать за рисунок. Миша все рисовал сам. Наверное, видно, что работа не совсем взрослая, но мне кажется, получилось очень хорошо, - рассказал старший брат Данил Писарев.Второе местозаработал 7-летний Иван Симонцев из Каширского района. Его рисунок называется «С Днем Победы».- Сложнее всего было нарисовать огонь, - скромно признался Иван и с радостью пошел показывать подарки маме Валентине и папе Антону Симонцевам.Не менее интересное произведение получилось у 7-летнего Кирилла Пошвина из Воронежа. Он занял третье место.- Мне очень нравится салют в День Победы, - коротко прокомментировал свою работу Кирилл. Приехавшие вместе с сыном на награждение родители напомнили, что вдохновлялся ребенок парадом, который семья каждый год смотрит 9 мая.- Накануне Нового года все ждут чудес. Конкурс «Я рисую Победу» - важное дело. Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Кто-то погиб, кто-то был ранен… В то время советские люди, в том числе совсем маленькие, продемонстрировали небывалый героизм. Благодаря нашей Победе жизнь во всем мире стала лучше и свободнее, - подчеркнул Сергей Рудаков, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной думы. Он вручил детям или их представителям подарки.Все время с карандашом…В категории от 12 до 17 лет первое место заняла работа «У войны не женское лицо» 17-летней Кристины Корневой из Каширского района. Ее рисунок набрал 981 «лайк».- Наши дети должны знать о победе дедов и прадедов. Самое главное, чтобы юное поколение осталось нравственно чисто. Кристина Корнева - наша звездочка, кроткая и талантливая девочка. Пока все бегали на переменах, она постоянно что-то рисовала простым карандашом: то каких-то куколок, то интерьеры. В этом году Кристина окончила с отличием школу и поступила на архитектурный факультет ВГТУ, - отметила Ольга Викторовна Карпова, директор Левороссошанской школы Каширского района, где учится Кристина Корнева.13-летняя Виктория Якунина из Воронежа попыталась отразить, что такое «Война глазами ребенка». Это произведение принесло ей второе место. Интересно, что в одном «кадре» девочке удалось совместить сразу две реальности.- Люблю рисовать - это мое хобби. Каждый месяц обязательно что-то рисую. Это первый раз, когда я взялась за тему Великой Отечественной войны. В этом изображении, наверное, нет отображения какой-то конкретной истории, это мое представление о том времени, - призналась Виктория.На третьем месте оказалась трогательная зарисовка «Весна Победы» еще одной уроженки Каширского района 12-летней Виктории Бородиной. Пожалуй, это лучшее отражение того, какое счастье принесло людям завершение Великой Отечественной войны.- Виктория Бородина учится на «четверки» и «тройки», но она очень богата внутренне. Девочка любит что-то создавать своими руками. Она всегда оживлена, когда речь идет о таких предметах, как изобразительное искусство или музыка. Очень рада за нее, - подчеркнула Ольга Карпова, директор Левороссошанской школы.Творчество должно сопровождать всю жизньСпециальный приз получил автор рисунка, ставшего заставкой конкурса. Это работа «9 мая - Великая победа» 8-летнего Данила Ермакова из Каменно-Верховки Каширского района.- Хотел бы поблагодарить редакцию «Комсомольской правды» и депутата Сергея Гаврилова за этот конкурс. Такие конкурсы должны проходить как можно чаще, молодое поколение обязано знать, как ковалась Победа. Без Великой Победы у нас бы не было будущего. Что касается Данила, то это хороший парень, который старательно учится и активно участвует во всех мероприятиях, - сказал глава Каменно-Верховского сельского поселения Александр Верлин.Напомним, что юные художники из Воронежской области могут принять участие во втором этапе конкурса: присылайте ваши рисунки в электронном виде на адрес svetlana.kolesnikova@phkp.ru до 20 февраля 2021 года. Работы будут выставлены на нашем сайте, победителями станут авторы произведений, собравших наибольшее число «лайков».Сергей Рудаков отметил, что для финалистов второго этапа будет организован мастер-класс с профессиональным художником, который сможет показать на деле, как украсить работу важными штрихами. Работы финалистов конкурса будут выставлены в Государственной Думе. Авторы, конечно же, получат подарки!- Наши юные участники находятся в начале жизненного пути, сегодня они продемонстрировали свои удивительные работы. Важно, чтобы они не останавливались, чтобы творчество сопровождало их всю жизнь. Те ребята, которые занимаются творческим осмыслением жизни, обязательно вырастут хорошими людьми. А задача взрослых - помочь им в реализации, - подчеркнул Сергей Чирков, генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже».