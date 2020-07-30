Источник Super-энергии: пять вещей, которые нужно сделать воронежцам этим летом

Строили большие планы на июнь, июль или август? Мечтали о грандиозном отпуске на лазурном берегу? Да, в 2020 году многим пришлось перестраивать на ходу свои цели на лето. Но какие бы сложности не встречались на пути, не нужно вычеркивать чудесные летние дни из календаря. Необходимо зарядиться эмоциями, которые будут греть нас в течение всего следующего года!

Мы решили сделать небольшую подборку, которая позволит вам надолго запомнить это лето. Всем нам нужен источник энергии и хорошего настроения. Это может быть спорт, покупки или, например, вкусный и полезный продукт, такой, как йогурты Super от «Вкуснотеево». Они рассчитаны на активных людей и помогают проявить себя в самых смелых начинаниях.

Открываем что-то новое

Лето не пройдет для вас бесследно, если вы сделаете что-то совершенно не похожее на те вещи, что составляют ваш привычный уклад. Прочитайте «Улисс», освойте язык программирования, запишитесь в школу танцев…Если к увлечениям, которые займут не меньше месяца, вы все же не готовы, существуют и менее радикальные способы проверить себя в чем-то новом. Скажем, вы когда-нибудь лепили посуду из глины?

Можно попробовать и новый вид спорта. Например, SUP-серфинг на Воронежском водохранилище. Вы будете, стоя на доске, грести веслом и кататься по водной глади. Это совсем не опасно, но вызывает протрясающие эмоции. Кстати с собой можно взять йогурт Super от «Вкуснотеево». Удобная упаковка для перекуса на ходу позволит вам комфортно утолить жажду, даже стоя на SUP-борде.

Собраться с родственниками и друзьями

Фото ГК «Молвест»

Да, эхо самоизоляции еще доносится до нас... Но нельзя же все время быть одному в четырех стенах? Мы все соскучились по своим близким. Поэтому так важно этим летом собраться вместе где-нибудь в пригороде, поиграть в волейбол, спеть любимые песни под гитару, пожарить шашлыки и испечь картошку на костре... Ночные посиделки этим летом с друзьями вы будете вспоминать и угрюмой осенью, и холодной зимой. Во время таких встреч мы обычно не следим за калориями, поэтому после не забывайте о небольшой разрядке.

Йогурты «Вкуснотеево» не просто так называются Super. В них много фруктов и ягод, оригинальные злаки и семена и при этом сниженная жирность - 1,3%. В результате ваш организм получает отличную подпитку в виде порции витаминов, минералов и молочнокислых бактерий. И вы чувствуете себя Super!

В поход всей семьей!

Фото Станислав Шевченко

Выдолбленные целиком внутри меловых гор церкви в Дивногорье, Ломовской ландшафтный парк с реликтовыми растениями и дикими зверями или удивительный сафари-парк «Червленый Яр» - это лишь малая часть мест Воронежской области, где можно провести незабываемые выходные. Поверьте, живописные виды Кривоборья соберут в Instagram не меньше восторженных отзывов, чем фото заморских берегов.

Не забывайте только подкрепиться! Устройте пикник на природе. В линейке Super-йогуртов представлены четыре необычных сочетания: «Клубника и пророщенные зерна, «Черника и насыщенные семена», «Груша и гречневая гранола», «Малина и зеленые злаки». Так что каждый найдет вкус по душе.

Устройте фруктовый пир

Фото ГК «Молвест»

Признайтесь, вы ждали лето, чтобы вдоволь наесться фруктами и ягодами? Темная черешня, душистая земляника, солнечные абрикосы - нужно попробовать все! Но в первую очередь у большинства людей это время года ассоциируется с сочной клубникой. Это незаменимый источник полезных веществ. Клубника - символ удовольствия и наслаждения, можно сказать, красивой жизни. Именно вкус «Клубника-пророщенные зерна» самый популярный в линейке Super-йогуртов. Быть может, потому, что в йогурте удалось сохранить не только вкус, приносящий удовольствие, но и несомненную пользу ягоды. Продукт «Вкуснотеево» содержит большое количество белка, полезных молочнокислых бактерий, клетчатки и при всем этом — совсем немного сахара. Добиться такого результата удалось с помощью новейших технологий в рецептуре, а в производстве было задействовано уникальное оборудование.

Отправляйтесь за покупками

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Трудно объяснить, как это работает, но в большинстве случаев, когда человек приобретает новую вещь, по его телу начинает разбегаться эндорфин. И не нужно говорить, что покупки радуют только прекрасный пол. Это лишь отговорки. Как только торговые центры в Воронеже открылись, и мужские, и женские отделы тут же оказались заполнены покупателями.

Раз уж год выдался таким неоднозначным, почему бы не побаловать себя? Шоппинг-тур в выходные станет не просто хорошим времяпровождением, но и возможностью открыть для себя новые стили. Примеряйте смелые образы и этим детом вы сможете открыться по-новому для своих близких. А утолить голод во время долгих примерок поможет Super-йогурт. Он зарядит вас энергией на весь день! «Вкуснотеево» понимает особенности жизни современных людей и считает, что заботиться о своем здоровье нужно вкусно. Именно наслаждение вкусом вдохновляет на новые свершения и яркие образы!