Специалисты «Россети Центр Воронежэнерго» напоминают детям и их родителям о правилах безопасного обращения с электричеством

Лето с путешествиями, загородными пикниками и солнечными каникулами, порой, действует на нас столь расслабляюще, что мы забываем о самых простых правилах безопасности. В том числе увеличиваются риски получить травму от электричества. Поэтому специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» напоминают правила, как использовать технику и как вести себя вблизи энергетических объектов.

Как обезопасить себя и своих близких дома?

Уважаемые родители! Есть 10 простых правил, которые помогут предотвратить трагедию в вашем доме при обращении с электричеством. Запомните их сами и обязательно разъясните детям:

1. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые приборы;

2. Используйте электротехнику в соответствии с требованиями инструкции;

3. Не тяните вилку электроприбора из розетки за провод;

4. Не пользуйтесь неисправными электроприборами. Включенная в сеть сломанная техника может загореться;

5. Не оставляйте без присмотра работающую микроволновую печь;

6. Не включайте одновременно в сеть все электроприборы, находящиеся в доме;

7. Не беритесь за провода бытовых приборов мокрыми руками;

8. Не ремонтируйте электроприборы, включенные в сеть;

9. Не используйте старые, искрящиеся и плохо прикрученные розетки;

10. Не включайте в одну розетку одновременно несколько мощных приборов

Что нельзя делать на улице?

Но и за пределами привычных четырех стен не менее важно соблюдать правила электробезопасности:

1. Обращайте внимание на знаки, предупреждающие об опасности. Обычно на них написано: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай - убьет!» - это не шутка. Существует реальная опасность

2. Нельзя взбираться на опоры линий электропередачи (ЛЭП), крыши трансформаторных подстанций или гаражей с открытой электропроводкой. Не позволяйте детям играть вблизи трансформаторных подстанций и уж тем более забираться внутрь. Оборудование находится под высоким напряжением! Опасно открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях.

3. Смертельно опасно фотографироваться вблизи энергетических объектов. Запрещено подниматься на опоры ЛЭП, и даже стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи. Электричество может убить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом! Попасть под высокое напряжение можно, просто подняв монопод над собой.

4. Для активного отдыха, занятий спортом и подвижными играми выбирайте места, удаленные от линии электропередачи. Приближение к проводам ЛЭП или контакт с ними может привести к сильнейшим ожогам и даже смерти.

5. Тем более запрещена рыбалка под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой, которая тут же станет проводником тока. Вы рискуете получить смертельный удар. Также нужно быть внимательными при перемещениях под ЛЭП. Расстояние от земли до проводов составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. Необходимо предварительно складывать удилища, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам или приближения на недопустимо близкое расстояние к ним.

6. Безопасное расстояние до оборванного провода - не менее 8 метров. Оказавшись ближе, человек подвергается смертельной опасности. Выходить из опасной зоны «шагового напряжения» нужно, не отрывая ступни от земли.

Энергетики «Россети Центр Воронежэнерго» призывают всех не оставаться равнодушными. При обнаружении незакрытых дверей и разрушенных замков трансформаторных подстанций, электрических щитов, обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов незамедлительно сообщите об этом в контакт-центр компании по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 13-50.