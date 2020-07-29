Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал открыть к 1 сентября восемь пристроек к детсадам

28 июля глава Воронежа Вадим Кстенин посетил две пристройки к детсадам – одну на ул. Генерала Лизюкова, 41 (детсад №138) и вторую на ул. Беговой, 176 (дошкольное подразделение гимназии «УВК №1»). На обоих объектах, застройщиком которых является «СМУ-5», работы уже близятся к завершению.

А всего в этом году в Воронеже появятся два новых детсада, а также восемь пристроек к уже существующим.

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ПРИСТРОЙКА К ДЕТСАДУ №138

Ее готовность составляет 94% – там уже завершается монтаж внутренних коммуникаций и отделка помещений. Также строители отремонтировали помещения основного здания садика, которому уже 40 лет, а фасад всего учреждения оштукатурили в технике «короед». Благодаря такому комплексному ремонту невозможно отличить, где старое здание, а где новое. Пристройка позволит открыть в детском саду две группы общей мощностью в 42 места для детей в возрасте до трех лет. У них будет свой спортивный зал, лаборатории и мастерские.

Помимо этого, на территории садика для ребятишек начали возводить детские площадки с теневыми навесами для прогулок, монтировать игровое оборудование и спортивную площадку. Как отметила заведующая учреждением Ирина Маслова, несмотря на почтенный возраст садик сейчас выглядит как новый и еще столько же проработает и простоит.

- Восемь пристроек, которые возводятся в этом году, позволят дополнительно ввести почти 600 мест для детей, из них более 430 – для ребят ясельного возраста. Таким образом, проблема в этих микрорайонах для малышей, родители которых хотят выйти на работу раньше, будет решена, - пояснила руководитель управления образования и молодежной политики города Любовь Кулакова.

Также она доложила мэру, что сразу после ввода детского сада в эксплуатацию начнется процесс подготовки всех необходимых документов.

– До 15 августа завершайте строительство и начинайте лицензирование, чтобы к 1 сентября объект был уже готов принять детей, – поручил Вадим Кстенин.

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ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В дошкольном отделении гимназии «УВК №1» работы завершены на 92%. Здесь, как и в детском саду №138, на первом этаже будут открыты две ясельные группы для 40 карапузов. На втором для них оборудуют музыкально-хореографический и спортивный зал, кабинеты логопеда, психолога и конструирования-моделирования. Кроме того, обустроили прилегающую территорию – поменяли теневые навесы, поставили дополнительное оборудование, спортивную площадку.

Вадим Кстенин поручил подрядчикам на обоих объектах уделять повышенное внимание качеству работ и в кратчайшие сроки исправить все имеющиеся недостатки, а также пообещал в ближайшее время проверить ход работ на других объектах. Строители признались, что возводить пристройки гораздо сложнее, чем начинать все с «чистого листа». Однако такой подход дает садикам новую жизнь - увеличивает их мощность, делает современными.

Градоначальник подчеркнул, что степень готовности всех пристроек высокая несмотря на простои, вызванные коронавирусом и на то, что на какой-то момент прекратился выпуск некоторых материалов.

–Но наши строители не первый год занимаются возведением соцобъектов, поэтому они нагнали сроки и идут в соответствии с графиками. К 15 августа мы планируем практически везде закончить строительно-монтажные работы и приступить к лицензированию наших дошкольных организаций. Мы должны были завершить строительство в октябре, но закончим работы раньше – уже к первому сентября все восемь пристроек к детским садам будут сданы в эксплуатацию, – заявил градоначальник.

Также мэр рассказал, что в жилом комплексе «Современник» застройщик возводит за свой счет встроенный (на первых этажах многоквартирного дома) детсад более чем на 100 мест. Территориально – это бывшие земли завода «Сельмаш».

– Когда этот объект будет завершен, мы его выкупим. Будем и в последующие годы продолжать строительство детских садов и школ: это достаточно большой объем капитальных вложений, - подчеркнул Вадим Кстенин.

Одним из таких объектов, к примеру, станет школа, заявленная самой большой в стране, на Московском проспекте. В ней будут учиться 2680 детей. Рядом с ней возведут садик на 600 мест. К грандиозному строительству школы приступят уже в этом году. Также городские власти намерены реконструировать с расширением школу № 45.

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СПРАВКА «КП»

В прошлом году в Воронеже построили рекордное количество соцобъектов: четыре школы, две пристройки к уже существующим, шесть отдельно стоящих детских садов и три выкупленных встроенно-пристроенных.