2020-07-27T09:32:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 27 июля 2020: данные по зараженным, возвращение туристов из Франции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 27 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 27 июля, в Воронежской области коронавирус выявили у 89 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 10 803 зараженных. Выздоровели 10 310 пациентов. Накануне окончили лечение еще семь воронежцев. 88 жителей области с подтвержденным коронавирусом скончались.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

В регионе постепенно снимаются ограничения: уже разрешена работа кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов (при заполняемости в 50%) и других спортобъектов.

Воронежцы смогут прилететь из Франции в Россию на рейсе из Ниццы. Самолет вылетит в Москву 1 августа в 15.25 по местному времени. На борту лайнера зарезервированы места для жителей более чем 20 российских регионов, в том числе и для туристов (либо людей, оказавшихся во Франции по иной причине) из Воронежской области.

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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