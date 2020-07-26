2020-07-26T10:32:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 26 июля 2020: 91 человек заразился, 56 - выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 26 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в Воронежской области коронавирус выявили у 91 человека. Таким образом за время эпидемии в регионе зафиксировали 10 714 зараженных Covid-19. Выздоровели 10 303 пациента. По данным на 26 июля, окончили лечение еще 56 воронежцев. 88 жителей региона с подтвержденным коронавирусом скончались. Несколько дней последний показатель не меняется.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

Также в области разрешена работа кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов (при заполняемости в 50%) и других спортобъектов.

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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