Коронавирус в Воронеже, последние новости на 26 июля 2020: 91 человек заразился, 56 - выздоровели
За минувшие сутки в Воронежской области коронавирус выявили у 91 человека. Таким образом за время эпидемии в регионе зафиксировали 10 714 зараженных Covid-19. Выздоровели 10 303 пациента. По данным на 26 июля, окончили лечение еще 56 воронежцев. 88 жителей региона с подтвержденным коронавирусом скончались. Несколько дней последний показатель не меняется.
Гостиницы: работают
Музеи: открываются
Изоляция для приезжих: нет
Также в области разрешена работа кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов (при заполняемости в 50%) и других спортобъектов.
В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.
ИСТОЧНИК KP.RU
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