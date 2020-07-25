2020-07-25T09:37:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 25 июля 2020: продолжают лечение около пятисот человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 25 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным к 25 июля, в Воронежской области заразились коронавирусом 10 623 человека. Выздоровели 10 247 пациентов, накануне окончили лечение 211 воронежцев. 88 жителей региона с подтвержденным Covid-19 скончались.

В Воронежской области сократили еще 110 мест для лечения пациентов с коронавирусом. Медучреждения продолжают возвращаться к привычному режиму работы. 23 июля полное обратное перепрофилирование коек провели в Бутурлиновской и Острогожской районных больницах, а также в БСМП №10. Таким образом, стационарное лечение зазаженных Covid-19 продолжают в 10 медучреждениях на 1494 койках.

В середине недели губернатор Александр Гусев ослабил ограничения по коронавирусу в регионе. Фитнес-центрам и спортобъектам разрешили заполнять свои залы на 50%. Воронежцам позволили посещать соревнования на стадионах. Также глава области отменил обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Несмотря на смягчение мер, полностью режим общей самоизоляции и ограничений будет действовать до особого указа.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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