«ТРАНСПРОЕКТ»: традиции профессионализма и ответственности

Михаил БОБРЫШЕВ

Для коллектива Воронежской проектной организации ООО «ТРАНСПРОЕКТ» это событие стало хорошим итогом многолетней напряженной работы.

От равнины - только название

Обход Лосево и Павловска - один из самых крупных реализованных на сегодня проектов «ТРАНСПРОЕКТА» на автодороге федерального значения М-4 от Москвы до Новороссийска с выходом к Черному морю и Крыму. Специалисты разрабатывали проекты реконструкции и строительства практически всех участков автомагистрали «Дон» от границ Московской области до Ростовской - обходы городов Воронежа, Ельца, Богородицка, Ефремова, села Верхний Мамон и т. д. Каждый из них был по-своему интересен, давал новый опыт, заставлял браться за решение новых сложных задач. Однако история этого обхода стала самой непростой. Первый проект воронежские проектировщики подготовили еще в 1998 году, практически 22 года назад, но экономический кризис заставил отложить его реализацию. Следующий проект был выполнен в 2008-м, и снова экономический спад. Окончательный проект прошел Главгосэкспертизу в Москве в 2014 году, но начало его реа-лизации тоже пришлось отложить на три года…

При проектировании необходимо было учесть многие факторы, определяющие и безопасность движения, и финансовую составляющую, и эффективность функционирования объекта. Учитывались перспективы развития города Павловска и села Лосево, наличие ценных земельных угодий сельхозназначения - знаменитых воронежских черноземов, расположение в зоне строительства «Павловскгранита» - крупнейшего в России и Европе предприятия по производству нерудных материалов с его разведанными запасами. Свои сложности добавили инженерно-геологические и природные условия.

- Среднерусская возвышенность считается равниной, однако данная территория, на формирование которой большое влияние оказала река Дон, по всей площади пронизана оврагами и балками с перепадами высот от 50 до 150 метров со своими сложностями в виде оползней, карста и так далее, - рассказывает директор Воронежской проектной организации ООО «ТРАНСПРОЕКТ» Александр Мажаров. - На участке потребовалось запроектировать полтора десятка выемок грунта до 23 метров глубиной и протяженностью более километра. Не меньше вопросов решено и в геологии. С геологической точки зрения на юге возвышенность сложена отложениями мела, мергеля и глин, перекрытых с поверхности лессовидными суглинками и глинами, обладающими специфическими свойствами, которые значительно усложняли условия строительства. Граница между отложениями не выдержана, мощность перекрывающей толщи варьируется от нескольких сантиметров до десятков метров. В период проектирования все это учитывалось, и, понимая, что требуются не типовые решения, мы привлекали к работе ведущие институты и лучших специалистов России, связанных с проблематикой геологических процессов, устойчивостью грунтовых массивов.

В результате были проведены дополнительные геологические исследования, выявлено много осложняющих факторов, но в итоге проектировщики изучили всю структуру геологического массива, по которому проходит трасса, и определили возможный характер воздействия на дорогу как в период ее строительства, так и эксплуатации. На основании всех исследований и принимались проектные решения, реализованные строителями. Обеспечена защита многочисленных меловых выходов от природных осадков, в зависимости от конкретных условий реализованы различные способы обеспечения устойчивости откосов земляного полотна и выемок, огромные площади укреплений различными современными конструкциями: матрасами Рено, габионами, геосинтетическими мембранами. Построены разнообразные по своим конструкциям дренажные сооружения, протяженные многоуровневые системы водоотвода. Все эти работы направлены на стабилизацию меловых выходов грунтов, слагающих откосы многометровых выемок. Реализация принятых технических решений позволит избежать прежних проблем на данном участке М-4, которые выявлялись в районе «Шестаковской выемки», где сползающий массив грунта нарушал целостность рельефа, деформируя существующую дорогу.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Мажаров, директор ООО «ТРАНСПРОЕКТ»:

- Режим работы у проектировщиков нацелен на реализацию задач строительства в обозначенные сроки, что требует самоотдачи, большого труда, зачастую за рамками рабочего времени. Коллектив, имеющий производственные традиции, в основе которых лежат ответственность и профессионализм, сформировавшиеся в годы работы в «ГипродорНИИ», выходцами из которого мы все являемся, успешно справился с поставленными задачами.

Реализация проекта строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке 633 - 715 км в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области обеспечила следующие технические параметры:

категория 1-Б, протяженность 85 км, действуют 4 полосы движения;

расчетная скорость движения 110 км/ч;

переустроено 3 магистральных газопровода и аммиакопровод, линиии электропередачи 110 и 35 кВ;

построено 37 мостов и путепроводов общей длиной 3180 м, пять развязок в разных уровнях;

действуют два пункта взимания платы, семь площадок для отдыха;

на всем протяжении трассы выполнено наружное электроосвещение, в границах населенных пунктов смонтированы 4,2 км шумозащитных экранов.

Интересная работа, полезный результат

К качественным автодорогам в России стали привыкать, и новый участок первой технической категории с момента его открытия по достоинству оценили уже десятки тысяч водителей и их пассажиров. Безопасное, беспрепятственное, комфортное движение - условия, которые сами собой разумеются. Но проезд по обходу стоит денег, значит, здесь должны быть безусловно обеспечены дополнительные удобства.

В реализованном проекте предусмотрено множество важных для этого элементов, пользуясь которыми люди понимают, за что платят. Современный центр управления обеспечивает контроль над всем участком, который учитывает множество факторов, включая режимы движения, аварийные ситуации, погодные условия. Главное, что нацелен он на создание безаварийного движения и предотвращение любых непредвиденных ситуаций, будь то заторы, гололед, необходимость оказания помощи при технической неисправности автомобиля и так далее. Это полноценный инструмент для организации безопасного и комфортного движения. С целью увеличения пропускной способности воронежские проектировщики предусмотрели возможность совершенствования системы платежей по мере их законодательного одобрения или появления новых технических возможностей.

- Технологии не назвать прорывными, но это самые современные системы, которые имеют потенциал модернизации, - объясняет начальник отдела промышленных и гражданских сооружений ООО «Транспроект» Илья Соболевский - В рамках строительства обхода Лосево и Павловска выполнены работы по проектированию переустройства линий электропередачи 110 и 35 кВ, кабельных линий связи, распределительных газопроводов, а также аммиакопровода - уникального сооружения, не имеющего аналогов в мире по протяженности. Особое внимание было уделено принятию технических решений по переустройству трех магистральных газопроводов диаметром 1220 мм и рабочим давлением 5,4 МПа для последующей безопасной их эксплуатации. Словом, во всех аспектах - от геологических изысканий до цифрового оснащения участка - у нас были наработаны новые технологии, методики принятия решений, их варианты, расчеты, которые должны предлагаться заказчику. Опыт получен колоссальный, ведь помимо взаимодействия с нашими партнерами: ГК «Автодор», ООО «Трансстроймеханизация», ЗАО «РеконЭнерго», Санкт-Петербургским АО «Институт «Стройпроект» и ООО «ИТИС» - мы привлекали научно-исследовательские организации, а также отдельных специалистов, занимающихся требуемой проблематикой в части реализации данного проекта. Вместе мы обсуждали и принимали зачастую нестандартные решения. Это была большая интересная совместная работа.

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Труд, которым можно гордиться

- Такие объекты, как обход Лосево и Павловска, вообще очень непростые в расчетном плане, для обоснования принятых инженерных решений, - комментирует главный инженер предприятия Виталий Жарких. - Но необходимое ПО у нас есть, оно активно применяется при расчетах устойчивости, осадки, несущей способности, в том числе мостовых сооружений. В целом, учитывая тот факт, что мы выполняем полный комплекс работ и услуг для автодорожной отрасли, постоянно инвестируем в обновление и приобретение новых, современных техники и оборудования. Структура заказов заставляет больше заниматься вопросами развития испытательной лаборатории, экологии - и мы эти направления продолжаем развивать. Естественно, постоянно занимаемся обучением сотрудников, повышением их квалификации. Без этого уверенно смотреть в будущее невозможно. И, скажем, приходящие к нам выпускники вузов должны эти традиции принять, впитать и стать такими же надежными сотрудниками, как их коллеги. Кроме того, придется понять, что так просто классным специалистом не стать. Чтобы вырасти до главного инженера проекта, потребуется 12 - 15 лет напряженного труда, с которым приобретаются не только знания, но и необходимый опыт, умение общаться с коллегами, партнерами-заказчиками и подрядчиками. Главное, на мой взгляд, что в коллективе есть возможности для профессионального роста, для самореализации! Все остальное зависит от стремления самого человека учиться, набираться опыта, расширять кругозор…

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Начальник отдела промышленных и гражданских сооружений ООО «ТРАНСПРОЕКТ» Илья Соболевский участвовал в реализации проектов таких объектов, как реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (участок от Архангельска до Северодвинска), проектирование инженерных коммуникаций при строительстве подъезда к морскому торговому порту Усть-Луга, и многих других объектов в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточных регионах.

Коллектив за последние годы участвовал в реализации многих крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры во многих регионах страны - от подъездов к Крымскому мосту до автодороги Владивосток - Находка.

- Надеемся, что вместе с нашими заказчиками и строителями не только первое полугодие, но и весь 2020 год закончим с хорошим результатом, - говорит Александр Мажаров. - Когда сдается любой объект, созданный по нашим проектам, это приятно и с профессиональной, и с человеческой позиции: ведь это дороги, которым мы отдаем годы труда, которыми можно гордиться…

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АВТОРА!

Знакомьтесь - Наталья Туренко, главный инженер проекта обхода села Лосево и города Павловска на трассе М-4 «Дон». Именно принятые ею технические решения были реа-лизованы при проектировании и строительстве этого объекта.

Наталья Валерьевна - опытный специалист, ею запроектированы такие объекты, как обход города Воронежа (М-4 «Дон», км 492 - км 517), обход села Верхний Мамон (км 715 - км 740 М-4 с мостом-эстакадой через р. Дон протяженностью 1400 м), участок автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург и другие важные объекты автотранспортной инфраструктуры России, успешно эксплуатируемые в настоящее время.