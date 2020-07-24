Коронавирус в Воронеже, последние новости на 24 июля 2020: ограничения смягчили, но режим самоизоляции не отменили

По данным к 23 июля, в Воронежской области заразились коронавирусом 10 436 человек. Выздоровели 9 943 пациента, накануне окончили лечение 242 воронежца. Увеличилось количество жертв Covid-19: скончались уже 88 жителей региона.

Губернатор Александр Гусев ослабил ограничения по коронавирусу в Воронежской области. Теперь фитнес-центры и спортобъекты могут работать при одновременной загрузке уже не в 25%, а в 50%. Жителям разрешается посещать соревнования, которые проходят на стадионах. Однако трибуны могут быть заполнены только на 10%. Также глава региона отменил обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Теперь она носит рекомендательный характер.

Несмотря на смягчение мер, полностью режим общей самоизоляции глава региона не отменил. Он будет действовать до особого распоряжения.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.