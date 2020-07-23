Коронавирус в Воронеже, последние новости на 23 июля 2020: половина зараженных во время эпидемии работали

В Воронежской области заразились коронавирусом 10 347 человек. Выздоровел 9 701 пациент, накануне окончили лечение 190 воронежцев. Количество жертв Covid-19 достигло 86.

По данным санитарных врачей, рост количества заболевших наблюдался до 16 июля, а затем начался спад. В структуре заболеваемости почти 55% - это работающие граждане: сотрудники офисов, предприятий промышленности, сельского хозяйства, сфер ЖКХ, торговли и здравоохранения.

К 23 июля коэффициент распространения инфекции составляет 0,87 (норма 0,8), показатель тестируемости населения - 124 на 100 тысяч населения (норма 90), а свободный коечный фонд - 47,9% (норма 50).

На Перелешинском сахарном комбинате в Панинском районе заболели коронавирусом четыре работника. Проверка Роспотребнадзора показала, что на предприятии нарушали множество санитарных норм. В туалетах, на складах и в мастерской комбината не было раковин для мытья рук, моющих средств, полотенец, дезинфицирующих растворов, антисептиков. В итоге возбудили административное дело, исполнительному директору грозит штраф - от 50 до 150 тысяч рублей.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.