Коронавирус в Воронеже, последние новости на 21 июля 2020: новая «инфекционка» начала принимать пациентов

По данным на 21 июля, в Воронежской области заразились коронавирусом 90 человек. Всего инфицированных в регионе 10 258. Выздоровели 9 511 пациентов, сегодня оперштаб сообщили о 111 воронежцах, окончивших лечение. Скончался еще один заболевший. Количество жертв Covid-19 увеличилось до 85.

В новой инфекционной больнице Воронежа начали принимать первых пациентов. Медучреждение сдали в эксплуатацию еще 30 июня, однако больных туда стали направлять спустя несколько недель - 20 июля.

В Воронежской области еще в двух больницах убрали места для пациентов с коронавирусом. Обратное перепрофилирование провели в Павловском госпитале и ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России. Частично сократили места в БСМП №10 - минус 60 «коронавирусных» коек. Для стационарного лечения зараженных Covid-19 в регионе оставили 13 медучреждений на 1604 места.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

Накануне кафе и рестораны начали принимать клиентов. Работа театров, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, аттракционов и фуд-кортов пока запрещена.

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.