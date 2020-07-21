Эксперт партии «Новые люди» Артем Соловейчик предложил изменить подход к образованию

Артем Соловейчик, федеральный эксперт в сфере образования, организатор российского педагогического движения «Школа – наше дело», один из лидеров партии «Новые люди»

Образование важно для любого человека, потому что дает базовую возможность претендовать на то или иное место в жизни своего города и своей страны. Но в последнее время мы все чаще слышим, что в школах не воспитывают, а лишь натаскивают сдавать тесты. А сколько шуток гуляет по просторам интернета про вузовские дипломы, которые потом никому не нужны?

Партия «Новые люди» считает, что нужно предоставить всем возможность бесплатно учиться. И учить детей так, чтобы знания потом пригодились. Подробнее об этом в Воронеже рассказал Артем Соловейчик, федеральный эксперт в сфере образования, организатор российского педагогического движения «Школа – наше дело», один из лидеров партии «Новые люди».

Нужно развивать стремление к самореализации

Около 70% родителей хотят, чтобы у их детей было свое дело. И речь идет не только о бизнесе, но и в целом о неком занятии, в котором ребенок, а впоследствии и взрослый человек мог бы реализовать свои идеалы. Однако предпринимателей в России никто не учит. И этот пробел хотят заполнить «Новые люди».

Как отмечает эксперт, важно, чтобы наши дети попадали в мир, где идеи развития сильнее принципов контроля

- Любому человеку нужна целостная картина мира. Она у каждого своя. Можно сдать ЕГЭ, поступить в вуз, но впоследствии выяснится, что ты не принимаешь новые знания, потому что не знаешь, как их применить. Нужно развивать у наших выпускников стремление к самореализации. У человека должно быть желание кем-то быть и что-то делать. И не нужно преграждать никому его собственный путь. Быть может, именно этот человек станет первым в своем деле? - задает риторический вопрос Артем Соловейчик.

Как отмечает эксперт, важно, чтобы наши дети попадали в мир, где идеи развития сильнее принципов контроля. Главной задачей образования сегодня должно стать стремление помочь каждому человеку выработать самостоятельный путь развития. Но трудно поменять систему, в которой нет согласия между высшим руководством, а все учителя завалены бюрократической работой.

- Не нужно постоянно усиливать надзор. Важно развивать внутренний контроль. Только если ребенку ставят «5», а он понимает, что заслужил «3», он продолжит работать над собой. И наоборот: если его оценивают на «2», но он полагает, что выполнил работу отлично, - это тоже важно. Многих выдающихся людей не понимали и не принимали в юном возрасте. Но совесть может выработаться только в свободных условиях, - уверен спикер.

Важно понять, чего хотят сами дети

Уроки в школах предлагают построить по принципу проектной работы: ученики будут собираться в команды, распределять задачи и достигать совместных результатов, соревнуясь с другими. Впоследствии наработки по наиболее успешным темам могут стать основанием для зачисления в престижные вузы. Такая система, по мнению экспертов, стимулирует школьников учиться, а не вбивать знания.

Представители партии «Новые люди» предлагают внедрить модульную программу, которую каждый ученик сможет собрать под свои интересы и таланты

- Пришло время менять существующую систему. Наступило время новых людей, которые готовы учиться на протяжении всей своей жизни. Если бы я сдавал ЕГЭ по английскому в школе, то, скорее всего, завалил бы его, но сегодня иностранный язык стал неотъемлемой частью моей жизни. Поэтому всем взрослым я говорю: неверно задавать вопрос, что бы вы хотели, чтобы стало с вашим ребенком. Важно понять, чего хотят сами мальчишки и девчонки. Только через выбор происходит закаливание человека, - делится Артем Соловейчик.

Представители партии «Новые люди» предлагают внедрить модульную программу, которую каждый ученик сможет собрать под свои интересы и таланты. Управлять процессом обучения будут попечительские советы школы, состоящие из родителей учащихся и выпускников. Так школьники научатся думать вне поставленных рамок. А уже будучи студентами в вузах, они самостоятельно смогут искать применение своим открытиям.

- Мы хотим вырастить поколение открытых людей с внутренним регулятором. Но нужно быть смелыми родителями, чтобы иметь по-настоящему свободных детей. Сегодня много говорят о самостоятельности. Но что это? Когда ребенок сам делает уроки, убирает комнату, моет посуду - это самостоятельность? Думаю, это качество заключается в другом. Самостоятельный ребенок - не тот, кто делает все, чего хотят от него родители, а тот, кто делает выбор по собственному желанию. И когда ребенок способен принимать верные решения не по указке, тогда он становится по-настоящему готов к взрослой жизни.

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Капитан на своем корабле

Алексей Нечаев, основатель партии «Новые Люди», создатель компании Faberlic, хорошо знает о необходимости подготовки людей к жизни в быстро меняющемся мире.Он учредил благотворительный фонд «Капитаны» для поддержки образовательных инициатив и факультет бизнеса «Капитаны» в РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Предназначение сообщества «Капитаны» - растить лидеров среди школьников и студентов, предпринимателей в широком смысле этого слова, сочетающих бизнес и этику.

- Нашим ученикам мы предоставляем инструменты и свободу делать то, чего они действительно хотят. Важно как можно раньше дать понять: чтобы чего-то достичь, нужно предпринимать. Нужно растить в себе самостоятельность и постоянно учиться. Тогда у нас появится поколение людей, которое будет осознавать: все, что они делают, влияет на их жизнь и жизни окружающих, - отмечает Андрей Степаненко, преподаватель РЭУ им. Плеханова. - Интересы партии совпали с моими. Общественную деятельность я не брошу в любом случае. Но есть ряд инициатив, например, создать предпринимательские классы, которые в современной школе готовы внедрять единицы. В основном же новые методы образования никто не допускает. Это нужно менять.