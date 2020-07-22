2020-07-22T12:26:52+03:00
Общество

В Воронеже «Молвест» расширил ассортимент молочной продукции для заказа на дом

Теперь можно выбирать сыр, молоко, йогурты и многое другое из более чем 130 наименований
Олег ИВАНОВ
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Мы уже рассказывали, что для тех, кто ценит свежесть продуктов и приемлемые цены, отличным сервисом станет доставка молочной продукции на дом и в офис от «Молвест-магазин». Но сегодня у нас есть для вас еще одна отличная новость! Предложение оказалось настолько востребованным, что было решено расширить ассортимент для заказа. Теперь воронежцы могут выбирать из более 130 молочных продуктов на любой вкус – сыр, молоко, сливочное масло, йогурты и многое другое!

Заказ можно оформить, как и раньше, ежедневно с 8.00 до 19.00 по телефонам – 8(473)254-60-50 и 8-903-651-50-50 или скачав мобильное приложение «Молвест-Магазин» на смартфон, воспользовавшись ссылками ниже. Поверьте, сделать это совсем несложно.

Обратите внимание, что выбранные вами продукты курьер привезет бесплатно в любую точку Воронежа при заказе на сумму от 500 рублей. Все будет бережно и надежно упаковано в сумке-холодильнике.

График доставки следующий:

- при заказе с 8.00 до 17.00 вы получите продукты в тот же день до 20.00;

- при заказе с 17.00 до 19.00 вы получите продукты на следующий день с 9.00 до 12.00.

Покупку можно оплатить наличными или через терминал при предварительной договоренности. Решить, как вы будете рассчитываться за товар, нужно при оформлении заказа.

Ссылки для скачивания приложения: Google Play и App Store.

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