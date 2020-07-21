2020-07-21T09:03:58+03:00
Общество

Воронежские колокола будут звучать над заливом в Североморске, где базируются моряки

Звонница была специально изготовлена и освящена по поручению воронежских депутатов
Сергей ИВАНОВ
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В декабре 1988 года атомная подводная лодка «Воронеж» была спущена на воду, и по сей день она остается в строю. Крейсер принимал участие в поисково-спасательных учениях, военно-морском параде и, конечно, выполнял боевые задачи.

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- С 1993 года заключено соглашение о шефской помощи с дивизией, где располагается наша атомная подводная лодка «Воронеж». На протяжении этих лет поддерживались экипаж, база подводных кораблей, оказывалась помощь в решении многих бытовых вопросов. Сейчас в армии налажено снабжение всем необходимым, поэтому основной упор делается на военно-патриотическую работу, - отметил депутат Воронежской городской Думы Олег Черкасов.

Вскоре подводники, служащие в Североморске, а особенно моряки атомного подводного крейсера «Воронеж» получат необычный подарок из нашего города – колокольную звонницу. Ее освятили в Покровском храме и помолились за наших моряков, чтобы их служба проходила без происшествий.

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В церемонии освящения звонницы участвовали председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев и депутат Олег Черкасов.

Планируется, что ежегодно классы юнармейцев из Воронежа будут отправляться в Североморск, чтобы увидеть, чем и как живет российский флот.

- Командир дивизии решил, что нужно построить часовню храма в месте, где базируются моряки. И мы с Владимиром Ходыревым приняли решение оказать попечительскую помощь. Изготовили эту звонницу. Она будет отправлена в Североморск, передана командованию дивизии. И над заливом Большая лопатка будут звучать воронежские колокола, - отметил Олег Черкасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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