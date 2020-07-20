В мэрии Воронежа рассказали, какие маршруты будут обслуживать жителей новых микрорайонов на улице Шишкова

В этом году воронежские чиновники приступили к реформированию системы пассажирских перевозок, но в самый разгар этой работы случилась эпидемия коронавируса. Противоэпидемические ограничения, введение режима самоизоляции и связанное с ними сокращение пассажиропотока отразилось на ходе внедрения новой маршрутной сети. В связи с эпидемией перевозчикам изменили сроки перехода на новые условия работы и ввели послабления.

«С УЖАСОМ ЖДЕМ, КОГДА ВЕРНЕТСЯ ТРАНСПОРТНЫЙ ИАД НА ШИШКОВА

Сейчас, когда эпидемия постепенно отступает, горожане с тревогой ожидают отмены режима самоизоляции, выхода на работу и учебу, а, значит, возвращения перегруженного общественного транспорта. Своими переживаниями с «Комсомолкой» поделились жители комплексов, расположенных в районе улицы Шишкова:

- Все мы знаем, что улица Шишкова – это транспортный ад, особенно в часы пик. Кварталы там вырастают как грибы после дождя и, если верить планам строителей, дальше будет точно хуже. Я сейчас не буду трогать тему пробок, ее сто раз обмусоливали. Головная боль всех неавтомобилистов – общественный транспорт. Смотрите, какая ситуация: 96-ой маршрут - автобусов не дождаться (за 2 года удалось его увидеть только раз), 69Т - аналогично. Очень мало автобусов на маршрутах №18, 115 и №49М. Маршрут № 108а всегда переполнен жутко.

Отдельно наши читатели остановились на маршруте №20Б, обслуживаемом автобусами ПАЗ:

- Летом 2019 года активисты-жильцы новых домов собирали подписи за изменение этого маршрута. Отослали документы в управление транспорта. Наше обращение рассматривалось целый год и каждый раз решение вопроса откладывалось по разным причинам. А на днях читаем сообщения о том, что согласовали изменения многих маршрутов, но нас среди этого всего нет! Мы возмущены и с ужасом ждем отмены самоизоляции и наступления осени – ад на Шишкова вернется.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ

Мы попросили мэрию рассказать о том, как сейчас идет внедрение новой маршрутной сети и что ждет конкретно маршрут №20Б.

- Работа продолжается в соответствии с запланированными мероприятиями. Напомним, на первом этапе будут введены новые маршруты общественного транспорта, а в последующем – изменены и сокращены уже имеющиеся и дублирующие, - рассказали в пресс-службе мэрии.

По информации мэрии, сейчас управление транспорта занято проработкой вопросов организации в городе новых автобусных маршрутов, предусмотренных маршрутной сетью, которую в конце прошлого года разработал ФАУ «РосдорНИИ». Первые маршруты новой сети уже включены в реестр и готовятся к запуску.

- По многочисленным обращениям жителей один из них – маршрут № 45 – проследует от остановки «Улица Чапаева» по улицам Чапаева, Краснознамённой, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Плехановской, Фридриха Энгельса (в обратном направлении – Никитинской), Мира, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Урицкого, Транспортной и 45-й Стрелковой Дивизии до остановки «ВРТТЗ», - пояснили в мэрии. - Второй маршрут – № 63 – от остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6» до остановки «мкр. Озерки» по улицам 9 Января, Беговой, Новгородской, Хользунова (в обратном направлении - Беговой), Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Димитрова, Ильюшина, Шидловского.

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ «НОВИЧКОВ»

Чиновники говорят, что на начальном этапе автобусы на новых маршрутах будут работать в тестовом режиме подвижным составом малого класса вместимости. Сейчас транспортное управление ищет перевозчиков, готовых предоставить подвижной состав на тестовые направления. В дальнейшем, после соблюдения всех необходимых процедур, автобусы могут быть выпущены на линию.

- Кроме того, по национальному проекту на льготных условиях до конца года для МКП МТК «Воронежпассажиртранс» будут приобретены 62 новых автобуса большой вместимости, которые направят на три магистральных маршрута новой сети – №№ 6, 9КА, 14В, - добавили в мэрии.

Отдельно специальная комиссия прорабатывает вопрос запуска других маршрутов, которые свяжут между собой отдаленные жилые микрорайоны. Первый этап внедрения новой маршрутной сети воронежцы смогут оценить в конце 2020 – начале 2021 года, заверили чиновники.

МАРШРУТА №20Б В НОВОЙ СХЕМЕ НЕ БУДЕТ

Для улучшения транспортного сообщения с микрорайоном на улице Шишкова в мэрии рассматривают возможность запуска нового маршрута, который пройдет от остановки «ул. Ипподромная» до остановки «ул. Софьи Перовской» через центр города.

- Сейчас транспортное обслуживание горожан, проживающих на улице Шишкова, осуществляют маршруты №№ 18, 115, 108а, - прокомментировали в мэрии. - Согласно данным, зафиксированным системой ГЛОНАСС, ежедневно на маршруте № 18 работает 12 единиц подвижного состава (интервал движения в часы пик 6-8 минут), на маршруте № 115 – 6 единиц (около 15 минут), на маршруте № 108а – 22 единицы (4 минуты). Однако интервал движения иногда может незначительно увеличиваться из-за заторовых явлений на пути следования маршрута. Предполагается, что в новой маршрутной сети сохраняются маршруты №№ 18, 115, 108а, которые будут работать с увеличенным классом и обеспечат связь улицы Шишкова с Юго-Западным микрорайоном, центром города и левым берегом.

Что же касается маршрута 20Б, то его в новой маршрутной сети он будет вовсе, поскольку он дублирует ряд маршрутов на наиболее оживленных транспортных направлениях. В добавок ко всему, подвижной состав на маршруте №20Б превышает предельно допустимые сроки эксплуатации автобусов, его средний возраст 13-14 лет. По словам чиновников, при плановом выпуске в 10 единиц ежедневно на линию выходит лишь два ПАЗа.