2020-07-20T15:36:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 июля 2020: на лечении меньше тысячи человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 20 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За прошедшие сутки в Воронежской области выявили 103 новых случая коронавируса. По данным на 20 июля, всего в регионе 10 168 зараженных . Выздоровели 9 400 пациентов, накануне окончили лечение 77 воронежцев. Количество жертв Covid-19 уже несколько дней не меняется: с подтвержденным коронавирусом скончались 84 жителя области.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

С сегодняшнего дня начнут открываться кафе и рестораны. Работа театров, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, аттракционов и фуд-кортов до сих пор запрещена.

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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