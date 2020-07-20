Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 июля 2020: на лечении меньше тысячи человек

За прошедшие сутки в Воронежской области выявили 103 новых случая коронавируса. По данным на 20 июля, всего в регионе 10 168 зараженных . Выздоровели 9 400 пациентов, накануне окончили лечение 77 воронежцев. Количество жертв Covid-19 уже несколько дней не меняется: с подтвержденным коронавирусом скончались 84 жителя области.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

С сегодняшнего дня начнут открываться кафе и рестораны. Работа театров, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, аттракционов и фуд-кортов до сих пор запрещена.

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.