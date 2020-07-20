В Воронеже депутаты борются за сохранение турбазы «Росинка» в собственности города

Культурно-оздоровительный комплекс «Росинка», который расположен на Кожевенном кордоне, оказался под угрозой: внушительный лесной участок может «уйти» из муниципальной собственности. О ситуации с турбазой представители мэрии рассказали на совете Воронежской городской Думы.

История тянется с 2016 года: тогда МУП «Росинка» отдал комплекс в аренду предприятию «Созвездие». Прошло два года. И проверки показали, что 95 объектов недвижимости, расположенных на территории турбазы, разрушены. Кроме того, по оценке экспертов, 70% насаждений подлежат уничтожению.

Стало понятно, что договор аренды с ООО «Созвездие» нужно расторгать. Иначе, что будет в базой еще через два года? Начались суды. Но договор все-таки признали действующим. Однако правовое управление администрации города не сдается: оно готовит кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Если уже и эта мера не подействует, воронежские депутаты намерены обратиться в прокуратуру и следственный комитет.

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Усложняет ситуацию то, что в мае 2018-го МУП «Росинка» еще и переуступил право аренды лесного участка. При этом непосредственный собственник комплекса, мэрия, согласие на это не давала.

Городская Дума в июне 2019 года согласовала ликвидацию МУП «Росинка». Но... предприятие и после этого осталось действующим.

17 июля администрация города предложила депутатам реорганизовать МУП «Росинка» с помощью присоединения к МКП «Чайка». По задумке, это объединение позволит усилить позицию мэрии в рамках исков по признанию сделки по аренде лесного участка недействительной. Парламентарии готовы помочь в разрешении сложившейся ситуации, чтобы сохранить турбазу в собственности города.