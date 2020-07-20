2020-07-20T11:48:00+03:00
Общество

Садоводы и огородники в Воронежской области смогут рассчитывать на региональную господдержку

Принятый депутатами закон позволит системно подойти к вопросу, который затрагивает до полумиллиона человек, отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Воронежская областная Дума приняла закон «О некоторых вопросах, связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Воронежской области». Документ регулирует отдельные отношения, связанные с этими процессами, а также определяет формы их государственной поддержки.

Федеральным законодательством предусмотрено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют поддержку ведения садоводства и огородничества исходя из особой социальной значимости садоводства и огородничества в нашей стране.

.

.

– Принятие регионального закона в этой сфере имеет важное значение, поскольку позволит системно подойти к вопросу, который затрагивает, по некоторым оценкам, до полумиллиона человек в регионе. Данным региональным законом закрепляются полномочия органов власти Воронежской области в сфере государственной поддержки ведения садоводства или огородничества, определяются приоритетные направления, цели, принципы и формы такой поддержки, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В частности, среди приоритетных направлений господдержки закон определяет развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, содействие в землеустройстве и благоустройстве территорий общего пользования в них. Также региональные власти ответственны за формирование и организацию работы рынка сельхозпродукции, выращенной гражданами, обеспечение транспортной доступности, пожарной и санитарной безопасности СНТ и ОНТ, научно-методическое, информационное обеспечение товариществ.

Одной из глав нового закона установлены и формы государственной поддержки ведения садоводства и огородничества. В частности, она может осуществляться в форме принятия соответствующих госпрограмм, а также нефинансовых мер (в том числе проведения просветительской работы в целях популяризации ведения садоводства и огородничества). Одной из основных форм поддержки может также стать организация снабжения товариществ тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, снабжение топливом.

Законом также прописано, что по заявлениям некоммерческих товариществ имущество общего пользования, расположенное в их границах (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), может быть безвозмездно приобретено в государственную собственность Воронежской области. Таким образом, может быть снижена финансовая нагрузка на членов товариществ по содержанию такого имущества, и станет возможна модернизация данной инфраструктуры. Документом устанавливается порядок приобретения в государственную или муниципальную собственность имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Садоводы и огородники в Воронежской области смогут рассчитывать на региональную господдержку
Принятый депутатами закон позволит системно подойти к вопросу, который затрагивает до полумиллиона человек, отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов
Вернуть Фургала невозможно, митинги убивают край, но Москва хотя бы нас услышит
Неожиданное мнение высказала один из самый авторитетных и уважаемых политиков Хабаровского края, один из ближайших соратников губернатора Фургала, председатель законодательного собрания Ирина Зикунова
Новости 24
На реках Воронежской области объявили «охоту» на пьяных судоводителей
Автор Большой Воронежской экотропы осудил установку забора в поселке Рыбачий
В Воронеже инспекторы экстренно доставили в больницу девочку, практически оторвавшую фалангу пальца
В райцентре Воронежской области появится «Перламутровое озеро»
В Воронеже спасли пациента с редкой патологией сердца, которая встречается у одного человека из полумиллиона
В Воронеже иномарка сорвалась с 20-метрового обрыва
В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп
В Воронеже ночью искали потерявшуюся при загадочных обстоятельствах 3-летнюю девочку
В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил
Садоводы и огородники в Воронежской области смогут рассчитывать на региональную господдержку
Воронежец продавала автозапчасти и угодил в стандартную схему мошенников
На новом платном участке трассы «Дон» в Воронежской области «Киа Рио» угодила под фуру
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Умер лучший бомбардир воронежского «Факела»
В Воронеже продавали табак для кальяна неизвестного происхождения
Из реки Воронеж подняли автомобиль «Киа» с телом человека внутри
В центре Воронежа азербайджанцы защищали свою страну автопробегом
Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» поможет предупредить риск блокировки
В Воронежской области проходит масштабное исследование спортивной отрасли
В Воронежской области 20 июля заражение коронавирусом выявили еще у 103 человек
Ночью в Воронеже из горящей квартиры в многоэтажке на Лизюкова спасли трех человек
В Воронеже на сайте объявлений продают НЛО
Воронежская детская студия номинирована на премию "Звезда театрала"
Воронеж присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Воронежские полицейские за три дня поймали 55 пешеходов, переходящих дорогу не по "зебре"
Воронежский музей имени Крамского открывается с 22 июля
Дворец Ольденбургских под Воронежем открылся после «коронавирусных» ограничений
В Воронежской области дачного вора помогла вычислить его машина
Воронежский ветеран отметил 104-летие