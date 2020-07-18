2020-07-18T09:32:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 18 июля 2020: больше девяти тысяч выздоровевших, уличные тесты на Covid-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 18 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным к 18 июля, в Воронежской области заразились коронавирусом 9 852 человека. Выздоровели 9 097 пациентов, накануне окончили лечение 409 воронежцев. 84 жителя области с подтвержденным Covid-19 скончались.

В областном диагностическом центре стали брать мазки на коронавирус прямо во дворе. Медики переняли зарубежный опыт, где такой способ тестирования применяется достаточно широко. Сотрудники делают забор материала для анализа через окно. Необходимые документы оформляют под навесом, защищающим от дождя и жары.

С 16 июля в области открываются библиотеки, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Начнут принимать клиентов кафе и рестораны. Предварительная дата их открытия - 20 июля. Работа театров, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, аттракционов и фуд-кортов до сих пор запрещена.

Что касается библиотек: с понедельника откроются универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина. областная юношеская имени В.М. Кубанева, областная детская, областная специальная библиотека для слепых им. В. Г. Короленко. Но попасть в них так просто не получился. Прием читателей будет вестись по предварительной записи (телефоны отделов доступны на официальных сайтах). На входе всем посетителям измерят температуру и не пустят внутрь без масок.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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