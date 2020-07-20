2020-07-20T15:37:13+03:00
Общество

Рособрнадзор проверил, как в Воронеже проходит сдача ЕГЭ

В надзорном ведомстве оценили усилия региона по обеспечению санитарной безопасности и прозрачности экзаменов
Татьяна МИСТЮКОВА
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16 июля в Воронеже побывал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов. Чиновник посетил гимназию им. Андрея Платонова, где на тот момент проходил ЕГЭ по обществознанию и химии у выпускников школ №№ 3, 90, 67, 74, лицеев №№ 15, 2 и гимназии № 5. Экзаменующихся (а их было 109 человек) по требованиям Роспотребнадзора рассадили на безопасном расстоянии друг от друга, а также обеспечили необходимыми средствами дезинфекции и защиты.

Борис Чернышов проверил, насколько тщательно соблюдаются все санитарно-эпидемиологические предписания в связи с коронавирусом, а также посмотрел, как в гимназии соблюдают «чистоту» экзаменов.

Своими впечатлениями об увиденном он затем поделился с губернатором Александром Гусевым. Их встреча состоялась в региональном правительстве. По словам Бориса Чернышова, в Воронежской области все нормы Роспотребнадзора выполняются на самом высоком уровне:

– В регионе пункты экзаменов обеспечены масками, санитайзерами, помещения продезинфицированы, соблюдена социальная дистанция между участниками экзамена. И самое главное – ЕГЭ в Воронежской области проходит без серьезных нарушений.

Присутствующий на встрече руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов пояснил, что в этом году ЕГЭ в регионе сдают 10127 человек. И уже можно говорить о первых результатах, которые огласили по географии, литературе и информатике. Эти предметы на 100 баллов сдали 14 человек. А если считать средний балл, то он выше, чем в прошлом году. На следующей неделе ребята будут сдавать на выбор биологию или иностранные языки, и на этом можно считать основной этап ЕГЭ завершенным.

В областном правительстве отметили, что специально для экзаменов в школы закупили тысячу обеззараживателей воздуха, 80 тысяч медицинских масок и около 300 бесконтактных термометров. Кроме того, Александр Гусев ввел 20-процентную надбавку всем, кто задействован в проведении ЕГЭ – начиная от пунктов сдачи экзамена и заканчивая предметными комиссиями.

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