В Воронежской области построят еще четыре мусоросортировочных комплекса

Об этом стало известно 15 июля в ходе совещания в правительстве области, посвященного развитию региональной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Провел совещание губернатор Александр Гусев.

«ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО КТО-ТО ПЛАТИТ, А КТО-ТО ОТВОЗИТ МУСОР В ОВРАГ»

Сейчас в области действуют три региональных оператора: Экотехнологии» (обслуживает Воронежский межмуниципальный кластер), «Вега» (Бутурлиновский и Панинский кластеры) и государственное унитарное предприятие Воронежской области «Облкоммунсервис» (Борисоглебский, Богучарский, Калачеевский, Лискинский и Россошанский кластеры). В этих восьми межмуниципальных кластерах с 1 января текущего года ввели новую систему обращения с ТКО. Однако не все платят за вывоз мусора по новым правилам. Так, в «Экотехнологиях» собираемость платы составляет 90%, в «Облкоммунсервисе» – 70%. «Вега» такую информацию не предоставила.

Как отметил руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин, предельные единые тарифы на вывоз ТКО для региональных операторов на этот год составляют от 500 до 570 рублей за кубометр, а норма накопления ТКО для населения – 2,29 кубометра в год (средний по ЦФО показатель). Однако в некоторых районах эта норма снижена, так как там цена за вывоз мусора была гораздо ниже установленной.

По словам губернатора Александра Гусева, в этом году нужно сделать так, чтобы услугой регионального оператора по вывозу отходов пользовались не менее 90% населения. Для этого среди жителей области должны провести разъяснительную работу.

– Нужно объяснить людям, как теперь будет работать вывоз мусора, какой установлен тариф и сколько и почему они будут платить. И провести эту работу нужно очень тщательно, чтобы не получилось, что кто-то дисциплинированно платит, а кто-то считает, что может по-прежнему возить куда-нибудь в овраг, – сказал Александр Гусев.

Фото из архива «КП», автор — Гусейнов Виктор

ТАМ, ГДЕ СТАРЫЕ ПОЛИГОНЫ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ, ПОСТРОЯТ НОВЫЕ

Также на совещании рассказали о строительстве новой инфраструктуры для переработки и хранения отходов. Сегодня в области действует 17 полигонов ТКО. Но их количества явно не хватает. В действующей территориальной схеме обращения с отходами для полноценного функционирования системы предусмотрено создание еще 19 объектов – как полигонов, так и мусоросортировочных комплексов.

Несколько из них должны появиться в ближайшие годы. По данным областного правительства, уже приступили к проектированию полигонов ТКО с мусоросортировочными комплексами в Поворинском и Калачеевском районах. Их строительство запланировано на 2021–2022 годы. Кроме того, в скором времени приступят к проектированию еще двух таких комплексов в Грибановском и Бобровском районах, а также полигона (без мусоросортировочного комплекса) – в Россошанском.

Помимо этого, участники совещания обсудили состояние заполненных полигонов в Лискинском, Аннинском, Россошанском и Павловском районах. Губернатор поручил провести экспертную проверку этих загруженных площадок. Там, где старые полигоны уже не справляются с объемами мусора, по его словам, нужно строить новые, современные. Он поручил такие объекты включать в областную адресную инвестиционную программу, а также искать возможности федерального софинансирования их строительства.