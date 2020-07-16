«Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств

В условиях пандемии коронавируса в России принят ряд законов, которые с одной стороны защищают рынок лекарств от фальсификации, а с другой - упрощают к ним доступ.

Федеральное Правительство при активном участии «Единой России» разработало законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть (не менее десяти филиалов), сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и уже доказал свою эффективность.

Регулирование рынка лекарств - только часть комплекса законопроектов и инициатив, которые делают систему здравоохранения в целом более гибкой и удобной для людей. Ряд мер поддержки касаются непосредственно врачей. Минздрав и Минтруда поддержали предложение партии о создании единого стандарта безопасности для медработников. Он предполагает не только полноценное обеспечение всеми средствами индивидуальной защиты, но и изменение маршрутизации пациентов, перенастройку работы больниц - в том числе для того, чтобы минимизировать риск вспышек инфекционных заболеваний в медучреждениях.

Также увеличены выплаты по больничному. Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно поддержала законопроект Правительства об увеличении минимальной выплаты до уровня МРОТ.

Кроме того, появляются инициативы, которые напрямую не обусловлены опасностью коронавируса. К примеру, «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, разрешающий инвалидам получать технические средства реабилитации не по месту жительства, а там, где человек сейчас находится.

Иван Мошуров/ фото: Пресс-служба «Единой России»

В свою очередь председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Иван Мошуров отметил, что в области создана эффективная законодательная база, действуют региональные проекты в сфере здравоохранения. Особое внимание уделяется первичному звену здравоохранения. И на это выделяются средства из федерального и областного бюджетов.

- В рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году будет приобретено 38 мобильных комплексов (мобильных флюорографов, маммографов и т.д.), построено 35 ФАПов с использованием модульных конструкций, - рассказал Мошуров.

Парламентарий отметил, что в регионе установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой инфекцией.

Выплата производится за фактически отработанное время. Медики будут получать надбавки из областного бюджета до окончания режима повышенной готовности.

Особое внимание в регионе уделяется целевой подготовке специалистов и социальной поддержке уже имеющихся кадров. Воронежская область активно участвует в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2020 году в рамках программ планируется привлечь 114 человек, из которых 73 врача и 41 фельдшер. Разрабатываются также дополнительные меры поддержки.