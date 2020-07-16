Лаборатория «РВК-Воронеж»тщательно следит за составом подземных вод

В рамках программы производственного контроля специалисты исследуют исходную (подземную) воду в скважинах на территории водоподъёмных станций. Отборы проб производятся строго по плану таким образом, чтобы за год проанализировать все действующие скважины.

Столица Черноземья – один из немногих городов-миллионников в России, который использует в качестве питьевой только подземную воду. Это сводит к минимуму вероятность антропогенных воздействий на неё, чего нельзя сказать о поверхностных источниках, на которые жизнь любого города влияет ежедневно. Главный жизненный ресурс в Воронеже добывают более 270 скважин глубиной от 40 до 65 метров.

.

«Мы проводим расширенный лабораторный анализ каждой скважины на 23 показателя – исследуем содержание жёсткости, «органолептику» (запах, цветность, мутность), бактериологический и химический состав. Для этого из каждой скважины отбирается более 6 литров воды в 7 емкостей, изготовленных из полимерных материалов и стекла, в соответствии с требованиями ГОСТов на отбор проб и методик измерений. Исходная вода, конечно, имеет превышения предельно-допустимых концентраций где-то по железу, где-то по марганцу, но такова особенность нашего водоносного горизонта», - рассказала начальник лаборатории качества воды «РВК-Воронеж» Светлана Кострыкина.

.

Учитывая природную специфику воронежской воды, основной ресурс подвергается специальной очистке, фильтрации и обеззараживанию. Технологии обезжелезивания и деманганации, которые применяются в процессе водоподготовки, приводят в норму исходные показатели. Качество воды на выходе со станции в город также контролируют сотрудники лаборатории. Её тщательно проверяют, и только в случае соответствия санитарно-гигиеническим нормам, вода отправляется воронежцам.