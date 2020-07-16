2020-07-15T22:50:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 16 июля 2020: места, в которых воронежцы заразились Covid-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 16 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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По данным к 16 июля, в Воронежской области заразились коронавирусом 9 631 житель. 150 воронежцев накануне окончили лечение. Общее количество выздоровевших достигло 8 234 пациентов. 83 жителя области с подтвержденной инфекцией скончались.

Коэффициент распространения вируса в последние дни удерживается на уровне 0,9% при норме 0,8%. Свободный коечный фонд сейчас составляет 47% (норма 50%). Тестирование на 100 тысяч населения - 141,5 (норма 90).

Как сообщили санитарные врачи, большая часть заразившихся в регионе - 31,9% - подхватили инфекцию в офисах, аптеках, ЧОПах, на госслужбе, в учреждениях, которые не закрывали. На предприятиях промышленности и сельского хозяйства - 22,5%, объектах здравоохранения - 21%, местах торговля и общепита - 8,8%, учреждения образования - 7,9%, ЖКХ и транспорт - 6%.

В области отменили 14-дневную самоизоляцию для людей, прибывающих регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление авиасообщения. Но это не распространяется на тех, кого вывозят экстренными рейсами.

Гостиницы: работают

Музеи: еще не открылись

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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