Коронавирус в Воронеже, последние новости на 16 июля 2020: места, в которых воронежцы заразились Covid-19

По данным к 16 июля, в Воронежской области заразились коронавирусом 9 631 житель. 150 воронежцев накануне окончили лечение. Общее количество выздоровевших достигло 8 234 пациентов. 83 жителя области с подтвержденной инфекцией скончались.

Коэффициент распространения вируса в последние дни удерживается на уровне 0,9% при норме 0,8%. Свободный коечный фонд сейчас составляет 47% (норма 50%). Тестирование на 100 тысяч населения - 141,5 (норма 90).

Как сообщили санитарные врачи, большая часть заразившихся в регионе - 31,9% - подхватили инфекцию в офисах, аптеках, ЧОПах, на госслужбе, в учреждениях, которые не закрывали. На предприятиях промышленности и сельского хозяйства - 22,5%, объектах здравоохранения - 21%, местах торговля и общепита - 8,8%, учреждения образования - 7,9%, ЖКХ и транспорт - 6%.

В области отменили 14-дневную самоизоляцию для людей, прибывающих регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление авиасообщения. Но это не распространяется на тех, кого вывозят экстренными рейсами.

Гостиницы: работают

Музеи: еще не открылись

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.