Коронавирус в Воронеже, последние новости на 15 июля 2020: 115 человек заразились, 150 - выздоровели

По данным на 15 июля, в Воронежской области выявили Covid-19 еще у 115 человек. Всего в регионе заразились коронавирусом 9 631 житель. 150 воронежцев накануне окончили лечение. Общее количество выздоровевших достигло 8 234 пациентов.

Количество смертей за минувшие сутки не увеличилось. 83 жителя области с подтвержденной инфекцией скончались.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Режим самоизоляции в регионе продлен до 20 июля включительно. Люди старше 65 лет должны оставаться дома. Однако в области уже полностью возобновилась розничная торговля, в том числе в торговых центрах. Открылись СПА-салоны, массажные салоны, сауны и бани. Ранее начали принимать клиентов летние веранды и фитнес-центры.

Гостиницы: работают

Музеи: еще не открылись

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.