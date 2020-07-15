2020-07-15T10:48:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 15 июля 2020: 115 человек заразились, 150 - выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 15 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным на 15 июля, в Воронежской области выявили Covid-19 еще у 115 человек. Всего в регионе заразились коронавирусом 9 631 житель. 150 воронежцев накануне окончили лечение. Общее количество выздоровевших достигло 8 234 пациентов.

Количество смертей за минувшие сутки не увеличилось. 83 жителя области с подтвержденной инфекцией скончались.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Режим самоизоляции в регионе продлен до 20 июля включительно. Люди старше 65 лет должны оставаться дома. Однако в области уже полностью возобновилась розничная торговля, в том числе в торговых центрах. Открылись СПА-салоны, массажные салоны, сауны и бани. Ранее начали принимать клиентов летние веранды и фитнес-центры.

Гостиницы: работают

Музеи: еще не открылись

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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