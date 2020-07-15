2020-07-15T15:45:54+03:00
Общество

Воронежский центр ракетного двигателестроения увеличит выпуск гражданской продукции

На предприятии для этого реконструируют производственный корпус
Татьяна МИСТЮКОВА
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14 июля в Воронежском центре ракетного двигателестроения побывали губернатор Александр Гусев и генеральный директор госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Им показали производственный корпус, в котором будут разрабатывать и выпускать составляющие для космических ракет. В структуру площадки войдут два центра специализации – «Камеры сгорания» и «Титановые шарбаллоны». Сейчас в корпусе идут подготовительные работы. Когда они завершатся, сотрудники предприятия приступят к выпуску всей номенклатуры камер сгорания жидкостных ракетных двигателей первой и второй ступеней, а также титановых шарбаллонов. Они предназначены для хранения газа и используются на всех современных ракетах-носителях.

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По словам руководства предприятия, центр специализации «Камеры сгорания» позволит сократить издержки производства, повысить его эффективность, а также улучшить качество продукции.

На другой площадке центра (на КБХА) изготавливают продукцию гражданского назначения. В будущем руководство намерено довести ее объем до 50% от всех заказов. А пока на предприятии готовят фундамент под новые станки, ремонтируют кровлю в цехе, где они будут располагаться. После этого туда завезут новое обрабатывающее, металлорежущее, испытательное и сварочное оборудование. В следующем году на предприятии запланированы монтаж и пусконаладка станков, на которых будут производить оборудование для нефтегазовых гигантов («Газпрома», «Лукойла», «НОВАТЭКа» др.).

Эти новые возможности появились благодаря заключенному в начале месяца инвестиционному договору с Фондом развития промышленности Воронежской области. Директор КБХА Сергей Ковалев пояснил, что диверсификация производства повысит финансовую устойчивость предприятия, сохранит высококвалифицированный персонал, позволит создавать новые высокотехнологичные рабочие места.

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После состоялось совещание с руководителями отраслевых предприятий. Обсуждалось создание ракетных двигателей на криогенных компонентах топлива, процесс организации единой производственной площадки на базе КБХА и ВМЗ, другие вопросы.

НАША СПРАВКА

Региональный фонд развития промышленности является подведомственным учреждением департамента промышленности и транспорта Воронежской области. Фонд предоставляет господдержку предприятиям в форме льготного займа, а также бесплатной информационно-консультационной поддержки организациям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства.

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