Коронавирус в Воронеже, последние новости на 14 июля 2020: еще шесть больниц вернулись к «докоронавирусному» режиму работы

В Воронежской области коронавирус выявили у 9 399 человек. Больше восьми тысяч уже справились с Covid-19. Так, выздоровели 8 063 пациента, накануне окончили лечение 58 воронежцев. 83 жителя области с подтвержденной инфекцией скончались.

Еще шесть медучреждений региона вернулись к «докоронавирусному» режиму работы. Обратное перепрофилирование коек провели в Грибановской, Новоусманской и Семилукской районных больницах, а также в городских больницах №3, №20 и роддоме №3. Кроме того, частично такую же работу провели в БСМП №10 - сократили 60 коек. Стационарное лечение зараженных Covid-19 продолжают в 18 медучреждениях на 2024 койки.

Гостиницы: работают

Музеи: еще не открылись

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.