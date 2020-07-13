«Конкуренция будет высокой»: 16-летний скрипач из Воронежа вышел в финал всероссийского конкурса

16-летний скрипач из Воронежа Тимур Колесников прошел в финал II Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Созвездие». Для участия в заочном этапе заявки подали более двух тысяч музыкантов. Однако за звание лучших в трех категориях «Струнные инструменты», «Духовые и ударные» и «Фортепиано» поборются только 15 ребят из семи регионов страны. Среди них будет и наш земляк. Финал пройдет в августе, точная дата еще не определена.

КОНЦЕРТ НА КУХНЕ

Тимур родился в семье художников Владимира и Надежды Колесниковых. Когда он стал более-менее осмысленным маленьким человеком, родители начали водить его по разным секциям. Но ни в спортивных, ни в общеразвивающих кружках мальчик надолго не задерживался из-за гиперактивности. Но в четыре года он сам попросил маму с папой отвести его играть на скрипке.

- Я четко помню ту секунду, когда на кухне по телевизору увидел скрипичный концерт и мне захотелось играть так же, - вспоминает Тимур.

- Мы замечали за ним определенные способности, - продолжает мама юноши Надежда. - Музыкальные спектакли настолько его привлекали, что он мог не заметить нашего ухода.

Но этот момент еще не окончательно определил будущее Тимура. Прошел практически год, мама с сыном прогуливались рядом с домом, тут же неподалеку располагалась Воронежская специальная музыкальная школа. В тот день в учреждении проходило прослушивание. Колесниковы увидели соответствующее объявление и без всякой подготовки решили зайти. Их приняли.

- Это было единственное заведение, откуда нас не выгнали. Там же мы встретили блестящего педагога, который не только обладает уникальным музыкальным опытом, но и умеет найти подход к ребенку - Татьяну Тимошенко.

Тимур вместе с мамой Надеждой.Фото: Оксана КОЗЛОВА

СЛОМАННЫЕ РУКИ И ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Конечно, сразу никто не рассмотрел большого таланта в ребенке. Способности начали проявляться во время обучения. Несмотря на то, что Тимур периодически себе что-то ломал: руки, ноги, пальцы, ключицу (все та же гиперактивность виной), месяцами ходил в гипсе и не мог полноценно заниматься, он никогда не отставал от программы. Тут и сказалась его одаренность.

Первой большой победой мальчика стало второе место на Международном конкурсе юных исполнителей имени Мстислава и Леопольда Ростроповичей в Оренбурге. Тимур тогда учился во 2 классе. После этого у воронежского музыканта были только первые премии и золотые медали.

- Одним из самых запоминающихся выступлений было соло на молодежных Дельфийских играх в Тюмени в 2016 году. Туда приглашают лучших деятелей искусства. Завоевать на таком конкурсе золотую медаль - для меня большая честь, - делится парень.

ОБЪЕЗДИЛ ПОЛМИРА С ДРУЗЬЯМИ

Сейчас Тимур продолжает учебу в школе, в этом году окончил девятый класс. С 2018-го парень является участником основного состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. С гастролями в составе оркестра воронежский скрипач объездил уже всю страну и почти полмира. Выступал в Сингапуре, Пекине, Шанхае, Берлине.

Не удивительно, что и основной круг общения Тимура - ребята-музыканты. С ними он и проводит свободное время, которое остается после уроков, репетиций и самостоятельных упражнений.

- Сколько времени занимаюсь с инструментом - уже перестал считать. Многое зависит от самой композиции, ее звучания. Но время на отдых и развлечение есть. Только с музыкой мое разностороннее развитие остановилось бы. Так что прогулки, походы в кино, общение с друзьями идут только на пользу. Иногда просто передохнуть и забыть про инструмент тоже необходимо, - рассказывает Тимур.

Недавно парень раскрыл в себе еще один талант - начал писать стихи.

- Идея пришла спонтанно, просто решил попробовать. Особенно на эту тему не распространяюсь, потому что только начинаю и пишу любительски. Показываю стихи только близким людям.

Тимур захотел играть на скрипке в четыре года.Фото: Оксана КОЗЛОВА

ЕСЛИ НЕ ВОЛНУЕШЬСЯ - ТЫ МЕРТВ

Что касается финала конкурса, Тимур, конечно, не ждет, что будет легко.

- Ребята все талантливые, давно и серьезно занимаются. Думаю, конкуренция будет высокой.

Однако волнение перед грядущим финальным «поединком» парень не считает проблемой.

- Научиться не волноваться перед выступлением невозможно. По мере профессионального роста каждый музыкант переживает все больше и больше. Думаю, что артист живет ровно до тех пор, пока не доволен собой. Если однажды он скажет себе, что достиг всего, с этого момента начнется его творческая деградация.