В центре Воронежа появились загадочные круги на пшеничном поле

Таинственные круги появились на поле агроуниверситета в Центральном районе Воронежа. Недалеко от улицы Березовая роща с воздуха можно разглядеть в пшенице три соединенных друг с другом геоглифа. Канал НТВ запечатлел загадочные объекты с квадрокоптера. Автор кругов неизвестен, по крайней мере, никто в их создании пока не признался.

Стоп-кадр телеканала НТВ

О геометрических фигурах на полях – геоглифах – впервые начали упоминать с 1678 года. Широкое общественное внимание они привлекли в 1970-1980-х годах после обнаружения кругов на юге Великобритании. Приверженцы теорий НЛО считают, что «следы» оставляют инопланетные пришельцы. Более реальные версии – фигуры появляются в результате воздействия микросмерчей, шаровых молний или их делают люди ради развлечения.

Воронежцы уже массово шутят на эту тему в соцсетях: «Какому-то творческому человеку скучно на самоизоляции!» или «Это ежики хороводы водят!».