«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Воронежскую областную и городскую Думы

В Воронеже состоялась XXXV Конференция регионального отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия». В работе форума приняли участие более 100 делегатов.

Участники форума тайным голосованием утвердили списки кандидатов от «Единой России» на выборах в областную Думу VII созыва и городскую Думу Воронежа V созыва – как по единым, так и по одномандатным избирательным округам.

По итогам голосованияпартийный список«Единой России» на выборах в областную Думу возглавят губернатор Александр Гусев, председательрегионального парламента Владимир Нетёсов и председатель думского Комитета посоцзащите населенияЛюдмила Ипполитова.

В городскую Думуединороссов поведут ее действующий председатель ВладимирХодырев, знаменитый кардиохирург Сергей Ковалев и лидерфракции «Единой России» в областной Думе Роман Жогов.

Кроме того, воронежские единороссы утвердили предвыборные Программы регионального отделения, которые кандидаты от Партии предложат своим избирателям.

Секретарь регионального отделения, член Генерального совета партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что кандидатами от «Единой России» стали не только

известные и компетентные люди, которые уже имеют солидный опыт законотворческойработы. В партийных списках есть немало новых лиц, и все они прошлипроцедуру жесткого отбора на предварительном голосовании, заручившисьподдержкой воронежцев на округах.

«Мы отбирали сильнейших. Это представители самых разных сфер жизни, успешно зарекомендовавшие себя делами и поступками. Это лидеры общественного мнения, способные повести за собой других. Каждый из них обладает нужными компетенциями, доверием и уважением людей», - резюмировал секретарь регионального отделения Партии.

Напомним, что 13 сентября текущего года, в ходе Единого дня голосования, в Воронежскойобласти состоится 459 избирательных кампаний, по итогам которых будутзамещены около четырех тысяч выборных должностей. В их числе – депутаты областной Думы и Воронежской городской Думы, депутаты

Советов народных депутатов муниципальных районов, главы и депутаты городских и сельских поселений.