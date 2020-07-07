Девушка из Воронежа о работе гидом: «История туризма разделилась на две части - до пандемии, и – после нее»

У каждого хоть раз в жизни было желание бросить все, круто изменить жизнь, купить билет на самолет, корабль или поезд дальнего следования и отправиться в путешествие. Кто-то может прожить с этой мечтой всю жизнь, так и не решившись на непредсказуемые перемены, предпочтя им стабильность. А что, если все-таки зажмурить глаза и решиться?! Так однажды сделала и Виктория.

КАК В КИНО

- В 2005 году я переехала в город Воронеж со своими родителями из небольшого города Белгорода, - рассказала нам Вика. - Новая жизнь, новый город, 21 год, нет друзей и при этом должность в крупной сотовой компании. Каждый день огорчения от работы и каждый день эмоциональная «каторга». Хватило меня на год. И как бывает, наверное, только в фильмах, блуждая в интернете, я случайно наткнулась на туристическую выставку MITT в Москве, где компании набирали сотрудников на летние сезоны за границу, а также представляли свои услуги туристическим агентствам.

из личного архива героини публикации

В свои 20 с небольшим Виктория не могла похвастать богатым опытом путешествий. Несколько раз отдыхала в Крыму и дважды – в Египте. И, конечно, от туристической индустрии была очень далека. Но…

- Желание самостоятельной жизни, желание сбежать с работы, где тебя воспринимали, как золотой билетик к продвижению, так как родители занимали руководящую должность, и желание уже пожить без контроля заставляло все чаще и чаще задумываться о кардинальной смене не только работы, но и жизни, - признается наша героиня. - И на счастье, моя знакомая из турагентства как раз собиралась на эту выставку. Придя домой с билетами в Москву, я ставлю родителей перед фактом. Еду с подругой на выставку, прохожу собеседование в компании. А через неделю я уже была в Турции.

из личного архива героини публикации

РУССКИЕ ГИДЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЮБОВЬЮ И ДОВЕРИЕМ

Туристическая карьера Виктории началась в 2006 году. За 14 лет девушка успела поработать гидом в Турции, Египте, Греции, Вьетнаме и Доминиканской Республике. А попутно побывала по работе в Гонконге, Перу, Тайланде, Малайзии и нескольких других странах.

из личного архива героини публикации

В Греции Вика проработала шесть лет. Танец сиртаки, неповторимая кухня, мягкий климат и вечная сиеста навсегда осталась в ее сердце.

- Каждый год я ждала приглашения в страну мифов и легенд, - говорит она. - Страну Минотавра и Зевса. Остров Санторини, остров Керкира, остров Закинф, Афины и еще много других мест, куда душа рвется до сих пор. Греция настолько богата святынями, что гости постоянно рассказывали нам какие-то просто волшебные истории, происходившие с ними после поездки сюда, например, прибавление в семье или чудотворные исцеления.

Конечно, общение с людьми разных традиций и национальностей требует от гида знания языка, эрудированности, доброжелательности, терпения и такта.

- Туристы бывают разные, - признается Виктория. - Когда ты находишься в чужой стране и вдруг слышишь родную речь, то воспринимаешь этого человека родным. К сожалению, многие наши туристы не знают английского и им бывает сложно за границей. Они не могут объясниться на рецепции с персоналом, задать простые вопросы. Поэтому в отелях, где проживает много русских гостей, стал появляться персонал, говорящий на русском. А в целом, русских гидов любят за границей и им больше доверяют.

Среди туристов бытует мнение, что все в отеле обязаны знать русский. И это при том, что интернациональным языком все-таки считается английский.

- Я не в коем случае не хочу обидеть наших гостей, но элементарные фразы перед отдыхом необходимо выучить, ну или брать с собой простой разговорник, - считает Виктория.

из личного архива героини публикации

ТАНЕЦ КИТА И МЕСТО ВСТРЕЧИ ТРЕХ МОРЕЙ

Работа гида – это новые люди, новые истории, новые места, яркие эмоции каждый день. И все-таки есть то, что запоминается особенно. Таким незабываемым впечатлением для Виктории стала поездка на полуостров Самана в Доминиканской Республике:

- Каждый год в середине января в это место приплывают киты, того чтобы спариться и произвести на свет потомство. И когда в феврале 2019 года наша компания предоставила мне возможность увидеть это вживую, моему восторгу не было предела! Я впервые увидела горбатого кита весом около 30 тон и длиной до 16 метров! Он выпрыгивал из воды и в воздухе показывал танцевальные пируэты. Брызги воды, немного испуга… Но от эмоций и красоты танца кита у меня потекли слезы.

Другим, не менее ярким, воспоминанием для Виктории стал остров Крит. Здесь она увидела слияние трех морей и необыкновенный розовый песок. Морские волны причудливо переливались, рождая самые необычайные оттенки.

- Я никогда не видела такого по красоте слияния, - признается девушка. - Мы насчитали до 25 оттенков синего. Место называется Грамвуса. И, конечно, меня поразил остров Санторини, жемчужина Греции. Остров романтики и любви, место затонувшей Атлантиды. Место, где можно увидеть красный, белый и черный песок. Я была там пять раз и хочу снова!

СТРАНА ВЕЧНОГО ПРАЗДНИКА

В декабре 2018 года случай снова резко поменял жизнь Виктории. Девушка отдыхала в отпуске в Праге, наслаждаясь предновогодней суетой. И вдруг – письмо от компании, в котором сообщается о срочном наборе гидов в Доминикану. Ответ необходимо дать в течение суток, и на сборы пять дней.

- Конечно же, мой ответ был «Да»! Работа в Доминикане была моей заветной мечтой.

18 декабря Виктория уже была на месте. Перелет, смена часовых полюсов, повышенная влажность дались нелегко. А тут еще новый язык, и необычный народ, который постоянно пребывает в релаксе: громкая музыка из всех машин и динамиков на улице, танцы, ром, сигары и бешеный трафик на дорогах. Боже, куда я попала?- подумала Вика.

- Первый месяц адаптации проходил очень тяжело, но потом резко пришла любовь к стране, которая с каждым разом становится все сильнее, - продолжает девушка. - Все, что казалось немного диким до этого, со временем переросло в любовь. Необыкновенная атмосфера, доброта людей, неспешность жизни, все то, что для русского человека непривычно. Ласковое солнце и необжигающий песок, нежные песни о любви и просто красивый испанский язык.

Представьте, как вы просыпаетесь каждое утро, выходите на балкон с чашкой вкусного доминиканского кофе. Вас обнимает своими лучами еще не обжигающее утреннее солнце и наполняет просто бешеной энергетикой Карибского моря или океана перед предстоящим рабочим днем. Это ли не мечта каждого человека?

из личного архива героини публикации

РАБОТА – ЭТО ЖИЗНЬ

Несмотря на все разнообразие и красоту, работа гида тяжелая. Жизнь гида в Доминикане делится на сезоны, хотя это курортное направление считается круглогодичным. На зиму приходится самый пик работы. Но и летом ее достаточно. Вся жизнь гида происходит на рабочем месте: 24 часа в отеле, в любое время на связи с гостями.

- Я работала представителем туристической компании в отеле. В народе мы называемся отельными гидами, - рассказывает Виктория. – В мои задачи входила встреча гостей в аэропорту, помощи с заселением в отель, организация информационных встреч и знакомство экскурсионными программами.

Туристическая компания полностью обеспечивала жизнь гидов, оплачивала им номер в отеле, машины, сотовую связь. Но разве можно жить и работать в таком режиме? – спросите вы.

- Поверьте, можно и хочется еще и еще. Конечно, у нас было время на встречи с друзьями, дискотеки и путешествия по морю. Мы такие же нормальные люди, только многие люди приезжают на отдых, а мы приезжаем создавать условия для отдыха нашим гостям.

Доминикана покорила Викторию раз и навсегда. Но не только красотой пляжей, лаской моря и размеренным течением жизни. Здесь неожиданно для себя она встретила большую любовь.

«10 ЛЕТ НЕ ВИДЕЛА РУССКОГО ЛЕТА!»

Но волшебную сказку самым неожиданным образом прервала пандемия коронавируса. Ведь именно туризм принял от нее самый сокрушительный удар.

– Тот факт, что наша жизнь уже не будет прежней, мы осознали в апреле, - признается Виктория. - Мое направление в Грецию на летний сезон отменилось. Все мы остались в России, без работы и без зарплат. Посольства закрылись, пришли отмены направлений, закрыли границы, а нам сказали ждать. Некоторые коллеги от безысходности даже пошли работать в такси.

Но Виктория не унывает и старается находить плюсы даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации:

- Работая в туриндустрии, уже 10 лет я не видела настоящего русского лета, не купалась в озере, которое кардинально отличается от моря или океана, не жарила шашлыки в кругу родных, не имела возможности наслаждаться видом на леса из окна своей квартиры. Да много чего пришлось вспомнить! Пользуясь случаем, я активно изучаю испанский язык, постигаю азы новой профессии, потому что надо продвигаться дальше и не останавливаться только на туризме. Сейчас никто не может дать точных прогнозов, каким будет туризм после пандемии. Однозначно, что прежним он не будет. Не знаю, вернусь ли я в этом году на работу или нет, но я надеюсь, что однажды утром я открою свою электронную почту, и меня будет ждать весточка с приглашением на работу. И, конечно же я с нетерпением жду открытия границ, чтобы вернуться к любимому. Моя жизнь в туризме - уже привычка, от которой как от курения не закодируешься. Но сердце подсказывает, что пора создавать семью. А туризм вспоминать как самое прекрасное, что могло случиться со мной в жизни.